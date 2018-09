Phần dưới to, chân ngắn nên mặc gì

Độc giả nữ cao 1m57, nặng 50 kg, phần dưới to, chân ngắn lưng dài nên chọn trang phục theo một số gợi ý sau đây.

Một bạn độc giả của báo Ngoisao.net gửi thư về mục Tư vấn với nội dung:

Em tên là Thương, nữ, năm nay 28 tuổi, cao 1m57, nặng 50 kg. Dáng người em xấu nên không biết chọn cách ăn mặc thế nào cho phù hợp. Em có phần chân, mông to và bụng chân cũng to, chân lại cong, phần dưới to hơn phần trên, chân ngắn lưng dài. Mong được tư vấn về cách ăn mặc và mix đồ phù hợp. - Lục Thương (lucthuong.jobclick@...)

Độc giả Lục Thương.

Dưới đây là một số gợi ý chọn trang phục mà chuyên mục Thời trang dành cho bạn.

- Kiểu dáng:

+ Áo: Trừ lưng dài, phần thân trên của bạn không có khuyết điểm gì đặc biệt nên có thể thoải mái mặc các kiểu áo theo ý thích, chỉ cần chú ý không mặc áo bó và dài, khiến cơ thể càng mất cân đối.

Cũng tránh mặc áo quá rộng bởi khi thả tự nhiên hay sơ vin, chúng đều làm bạn trông tròn trịa.

+ Chân váy: Đùi bạn khá to nên hãy chọn váy dáng chữ A. Thiết kế cạp cao trên eo và dài khoảng ngang gối đủ để che nhược điểm, đồng thời tạo cảm giác cao hơn.

+ Váy liền: Thắt eo cao, dáng xòe vừa phải, dài khoảng ngang gối.

+ Quần: Ống đứng, không bó sát cũng không rộng thùng thình sẽ giấu dáng chân thô và mang đến vẻ thanh lịch. Quần nên có cạp cao, dài chấm gót để tăng chiều dài đôi chân.

Tránh mặc quần short, sẽ khiến người đối diện tập trung vào những điểm không mong muốn. Còn quần ngố khiến chân bạn phân khúc và ngắn hơn.

- Chất liệu: Với phần thân dưới, vải cần có độ dày đủ để giữ được phom dáng, không chảy hay dão.

- Màu sắc: Nên áp dụng màu tối cho nửa người dưới.

- Họa tiết: Bạn hợp với hoa văn nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, hướng theo chiều dọc. Những đường kẻ sọc cũng giúp cơ thể trông thanh thoát.

- Phụ kiện: Đừng quên đi giày cao gót để cải thiện đôi chân và có dáng đi uyển chuyển hơn.

Studs