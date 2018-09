Phạm Hương, Kỳ Duyên đọ sức với vai trò huấn luyện viên

Góp mặt trong chương trình mới còn có sự xuất hiện của siêu mẫu Minh Tú.

The Look là cuộc thi thu hút sự chú ý của khán giả khi huấn luyện viên Thái Lan Lukkade xuất hiện ngay tập 1 The Face Việt Nam 2017 để tìm kiếm thí sinh. Đảm nhận vai trò huấn luyện viên mùa đầu tiên sẽ là Hoa hậu Phạm Hương, siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Kỳ Duyên. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên xuất hiện với vai trò huấn luyện viên cho một cuộc thi về người đẹp.

Với Phạm Hương và Minh Tú - hai người từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Face - đều là những chân dài cá tính và có kinh nghiệm đào tạo thí sinh. Khán giả sẽ không khỏi tò mò khi Phạm Hương và Minh Tú cùng tranh giành thí sinh và đưa ra những chiến lược như thế nào để chiến thắng ở các thử thách. Riêng Kỳ Duyên - gương mặt mới lần đầu đảm nhận vai trò huấn luyện viên - sẽ là một ẩn số thú vị. Sau những scandal không đáng có, sự xuất hiện của cô nửa cuối năm nay sẽ là cú lội ngược dòng để khẳng định tài năng của mình trong mắt công chúng.

Cuộc thi được thực hiện theo format của một chương trình truyền hình thực tế trực tuyến nhằm tìm kiếm những gương mặt diễn xuất phù hợp cho thị trường quảng cáo, kinh doanh và giải trí nói chung. Ở đó, những câu chuyện, tình huống kịch tính, cao trào xảy ra giữa các thí sinh và các huấn luận viên. Đây cũng là điểm nhấn hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Đặc biệt, đây là cuộc thi về người đẹp đầu tiên được phát sóng online trên Youtube. Khán giả sẽ tương tác trực tiếp với chương trình thông qua lượng bình chọn trực tuyến để chọn ra thí sinh giành chiến thắng sau mỗi thử thách.

Chương trình có sự tham gia của những thương hiệu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi thương hiệu sẽ là một series bao gồm những thử thách đặc biệt thể hiện rõ tính chất của thương hiệu đó. Các thí sinh giành chiến thắng tại những series này sẽ được ký hợp đồng và trở thành người đại diện cho dòng sản phẩm của thương hiệu. Ví dụ như ở phiên bản Thái, The Look có 3 phần: The Hair - The Dress - The Wash với những thử thách riêng biệt.

