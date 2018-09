Phạm Hương cố tươi cười quay The Face khi bố bệnh nặng

Hoa hậu Thu Hoài tiết lộ, Phạm Hương đã phải gạt đi sự lo lắng về sức khỏe của bố để tập trung cho công việc.

Giữa làn sóng phản đối Phạm Hương trên mạng xã hội vì hình ảnh vai ác của cô trong chương trình The Face, Hoa hậu Phu nhân Thu Hoài, một người chị thân thiết trong nghề với Phạm Hương đã lên tiếng bênh vực cô. Trên trang cá nhân, Thu Hoài viết status dài chia sẻ về tính cách, con người của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, đồng thời bày tỏ sự búc xúc trước những lời chỉ trích nặng nề mà Phạm Hương đang phải gánh chịu.

Thu Hoài nói, nửa năm trước, công chúng gọi Phạm Hương là 'hoa hậu quốc dân' nhưng hiện tại, họ nhớ tới cô là một huấn luyện viên The Face đáng ghét. Thời điểm thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015, khán giả 'phát cuồng' vì sự mạnh mẽ, tự tin và tinh thần tranh đấu của Phạm Hương, tuy nhiên, bây giờ, tính cách đó lại khiến cô bị chê bai, chỉ trích đủ điều. Hoa hậu Phu nhân thắc mắc: "Vậy rốt cuộc ai đã đổi thay? Em hay là công chúng?".

Hoa hậu Phu nhân Thu Hoài và Phạm Hương trong buổi ghi hình tập 6 The Face. Có tin đồn, vì mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời mà Thu Hoài đã 'thao túng' dàn khách mời để dồn vote cho team Phạm Hương.

Chị tiết lộ, trong thời gian ghi hình cho The Face, sức khỏe của bố Phạm Hương không được tốt: "Ba em bệnh nặng, em gạt lo lắng để ráng tươi cười, ráng tập trung tinh thần, sức lực để hoàn thành trách nhiệm tại The Face. Có cái camera nào quay được sự lo lắng, bứt rứt trong em? Rồi cả những thỏa thuận, những dàn xếp phía sau những cảnh quay, những cuộc trò chuyện không bao giờ lên sóng, những thứ đó có bao nhiêu người biết được? Hay người ta chỉ biết nhìn vào những thứ đã được sắp đặt, cắt cúp và tính toán sẵn để mà chê bai, chỉ trích em?"

Trong tập 6 vừa qua, Thu Hoài xuất hiện làm khách mời bình chọn ở thử thách catwalk áo cưới. Chị đã vote cho team của Phạm Hương. Điều này làm dấy lên tin đồn, vì mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nên Thu Hoài ra sức ủng hộ 'em gái'. Trước thông tin này, Thu Hoài giải thích, cô được mời làm nhà đồng hành làm đẹp cho thí sinh nhưng dư luận lại đồn chị 'thao túng' giám khảo vote cho Phạm Hương giành chiến thắng.

"Nếu chị quyền lực đến thế thì chắc em khỏi phải tranh đấu khổ sở làm chi. Người ta xì xào chuyện em có nhiều 'người nhà' trong đội hình khách mời, chị mếu luôn bởi hơn ai biết, chị biết em đâu có nhiều mối quan hệ trong showbiz. Em là hoa hậu quốc dân, chứ không phải hoa hậu thân thiện hay hoa hậu giả lả, hoa hậu thảo mai gì đó, nên tới quan hệ xã giao em cũng chẳng có nhiều, nói chi là 'phe cánh' đầy sức nặng. Hơn nữa, nếu có 'đi cửa sau' được thì cũng chưa tới được lượt em", Thu Hoài bức xúc.

Theo Thu Hoài, Phạm Hương có một 'cái tội' rất to, đó là diễn theo đúng phiên bản 'má con Cám'. Chị nhận xét, trong The Face, từ thí sinh đến huấn luyện viên, ai cũng đều là 'cao thủ diễn xuất', chỉ có Phạm Hương là thiệt thòi vì sống thật với tính cách của bản thân.

Thu Hoài cho rằng, trong The Face, Phạm Hương hứng chịu sự chỉ trích của công chúng vì tính cách tự tin của mình. Nửa năm trước, khán giả lại khen ngợi bản lĩnh của cô tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Chị 'bóc trần' bản chất của các thí sinh: "Nghe ai đó nói tội nghiệp các thí sinh The Face non nớt, chị cũng chỉ biết cười trừ. Mấy cô nàng này có ai không phải người quen trong làng mẫu, không phải 'gà cưng' của người này, người nọ và non nhất cũng cỡ... quả cà! Ai cũng diễn cỡ nghệ sĩ ưu tú cả, có mình cô Hoa hậu là lãnh đủ vì dám sống thật thôi. Bởi vậy nên, thời gian sắp tới mà rảnh rỗi, em nên theo học một khóa diễn xuất cấp tốc đi em. Không có gì dễ khiến khán giả thương hại và bênh vực hơn là việc khóc nức nở trên sóng truyền hình đâu em ạ. Kể cả có khóc theo kiểu đứa con nít ăn vạ, giãy đành đạch ra sàn nhà khi thua cuộc, miễn cứ rơi nhiều nước mắt là 'ăn điểm' ngon ơ. Còn lạnh lùng như em, chơi theo luật như em, không biết lấy nước mắt để mua sự tội nghiệp của khán giả như em thì nên qua The Face Mỹ nha em gái".

Cuối dòng chia sẻ dài trên Facebook, Thu Hoài động viên Phạm Hương hãy mạnh mẽ và không ngại chơi tới cùng, sẵn sàng cạnh tranh không khoan nhượng nhưng không toan tính hay thủ đoạn. Chị không khuyến khích Phạm Hương thay đổi con người mình để làm 'tròn vai' trong cuộc chơi The Face. "Danh xưng của em vẫn là Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương, chứ không phải huấn luyện viên Phạm Hương của một cuộc chơi. Cứ sống mạnh mẽ, kiêu hãnh và tự tin như em đã từng, thay vì cố gắng thay đổi để làm hài lòng bất cứ ai. Chị tin rằng những người từng yêu quý, ủng hộ em sẽ chẳng bao giờ thay đổi chỉ vì một Phạm Hương trong một trò chơi".

Trong số 3 vị huấn luyện viên The Face, Phạm Hương là người hứng chịu nhiều 'gạch đá' nhất từ công chúng, điều này khiến cô mất đi không ít người hâm mộ. Thu Hoài kết luận rằng: "Hình như người 'được' nhiều nhất trong cuộc chơi này không phải là em. Vậy thì rốt cuộc, ai mới thực sự là người ghê gớm, khôn ngoan?".

Trước cơn 'bão' chỉ trích của dư luận, Phạm Hương tỏ ra khá bình thản. Cô tâm sự trên trang cá nhân rằng: "Cũng giống như 'bước đi nhanh để giành lấy một vị trí đẹp' mà mình hoàn toàn xứng đáng cách đây 8 tháng trước. Mình cũng bị 'ném đá là không hợp với phong cách và văn hoá của con gái Việt đấy thôi. Và mình cũng nhẹ nhàng trả lời 'Nếu không thông minh và bản lĩnh thì chẳng bao giờ đứng được hàng đầu'. Đứng vững và không sợ ngã thì chẳng bao giờ ngã được phải không? Lên đường đi dẹp bão đây".

>> Nguyên văn status bênh vực Phạm Hương của Hoa hậu Thu Hoài

Hải Bình