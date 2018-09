Pantio khuyến mãi lớn dịp khai trương

Từ ngày 18 đến 25/10, khách hàng sẽ được ưu đãi 30% tất cả sản phẩm trên toàn hệ thống và nhận hàng nghìn món quà hấp dẫn.

Bước vào mùa thu đông, Pantio ra mắt bộ sưu tập mang tên “Monsoon - Gió mùa". Bộ sưu tập là những thiết kế mới trên nền đen - trắng chủ đạo. Hai sắc màu cơ bản nhưng luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế. Khai thác tối đa sự tương phản về màu sắc, các nhà thiết kế đã khéo léo sắp xếp các mảng họa tiết để tạo ra những trang phục thời thượng.

Hãng chủ ý chọn hai người mẫu cho chiến dịch hình ảnh lần này bởi muốn thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau mà từng mẫu sản phẩm mang lại cho khách hàng. Bạn sẽ không chỉ thấy hình ảnh một cô nàng thanh lịch, luôn hướng tới sự trẻ trung và năng động mà còn thấy một quý cô điệu đà, kiểu cách. Nhưng xuyên suốt cả bộ sưu tập vẫn là hình ảnh những người phụ nữ hiện đại, thành đạt và thời trang.

Nhân dịp khai trương showroom mới tại tầng 2, Trung tâm thương mại The Garden, Pantio gửi tới khách hàng chương trình khuyến mãi đặc biệt. Từ ngày 18 đến 25/10, khách hàng sẽ được ưu đãi 30% tất cả sản phẩm trên toàn hệ thống và nhận hàng nghìn món quà hấp dẫn. Riêng showroom ở The Garden, hãng có thêm chương trình bốc thăm may mắn, tặng một sản phẩm miễn phí mỗi ngày cho vị khách may mắn khi mua hàng.

Hình ảnh một số thiết kế mới trong bộ sưu tập Monsoon:

Hệ thống cửa hàng:

- 27 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04) 62 844 999 - 39 748 893.

- 39 Xã Đàn, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04) 39 749 388.

- Trung tâm TM Savico Megamail Long Biên, Hà Nội. ĐT: (04) 62 884 999.

- Tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Village Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0969 615 544.

- Tầng 2 Trung tâm thương mại The Garden, Mỹ Đình, Hà Nội. ĐT: 04 37 640 666.

Hotline: 0962 877 733 (Mr.Hà) – 0462.664.999, bán hàng online: 0962 863 377 (Ms.Chi).

Website: www.pantio.vn .

Facebook: https://www.facebook.com/pantio.com.vn .

Mua hàng trực tuyến: 0962 863 377.

(Nguồn: Pantio)