Paltal ra mắt dòng sản phẩm cho trẻ em

Hệ thống shop, đại lý:

15-17 Maximart Cộng Hoà, phường 4, Tân Bình, TP HCM.

174 Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, TP HCM.

446 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM

109 Khánh Hội, phường 3, quận 4, TP HCM.

31 Hậu Giang, phường 2, quận 6, TP HCM.

194 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP HCM.

155 Lê Duẩn, phường Hải Châu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

110 Mai Thúc Loan, TP Huế.

155 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, TP Hội An.

164 Đại Lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.

34 Huỳnh Thúc Kháng , phường Phước Tiến, TP Nha Trang.

984 Phú Riềng Đỏ, Khu Phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.

80 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

115 Hùng Vương, phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

173 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.

78B Đại lộ Đồng Khởi, KP5, Phú Khương, TP Bến Tre.

177- Nguyễn Trãi- Phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Và hơn 500 shop, đại lý, siêu thị trên toàn quốc.

Hệ thống shop đồ mặc nhà cao cấp Paltal, tham khảo tại đây. Website: www.PALTAL.vn

ĐT: (08)35925275 – Fax: (08)35925274

Hotline bán hàng: 0944. 85.1818; Làm đại lý & CSKH: 092.88888.58