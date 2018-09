Old Navy khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Trước ngày khai trương chính thức, trong thời gian 9h - 21h từ ngày 8/6 đến 10/6, Old Navy tổ chức sự kiện "Old Navy Fun Zone Pre-Opening Bash" tại tòa nhà Bitexco Sky Tower. Chương trình gồm các hoạt động thú vị dành cho cả gia đình: cùng nô đùa trong bể bóng ngoài trời, ngắm bộ sưu tập mới nhất... Sự kiện khai trương cửa hàng Old Navy đầu tiên tại Việt Nam diễn ra vào 19h ngày 9/6. Nhân dịp này, bạn có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, gặp gỡ khách mời đặc biệt và được ưu đãi 30% tất cả sản phẩm từ 9/6 đến 11/6. Những khách hàng đầu tiên với hóa đơn mua sắm bất kỳ sẽ nhận được mẫu túi vải Old Navy Vietnam phiên bản giới hạn (chương trình diễn ra cho đến khi tặng hết túi). Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên có cơ hội tham gia chương trình thẻ cào may mắn 100% trúng thưởng với lên đến 5 triệu đồng.