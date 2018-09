Nỗ lực lột xác bất thành của 'gái quê' Lê Phương

Đỗ Mạnh Cường đã nâng đỡ Lê Thúy thành công nhưng với Lê Thị Phương, xem ra chưa có dấu hiệu khả quan.

Gây ấn tượng trong mùa thi Vietnam's Next Top Model 2011 vì tính cách chân chất của một cô gái quê, Lê Thị Phương được giám khảo Đỗ Mạnh Cường quý mến và muốn tìm cách giúp đỡ khi cô ngỏ ý muốn Nam tiến. Tiếc rằng, nếu như Lê Thúy đang lột xác rõ nét và ngày càng trở nên sang trọng, ấn tượng thì Lê Phương vẫn loay hoay khó tạo dấu ấn cho dù đã quyết định cải tổ nhan sắc bằng cách sửa cằm, nâng mũi. Gương mặt to không hề có chất mẫu, vóc dáng còn khá thô và thiếu gu thẩm mỹ chính là những rào cản khiến "gái quê" Next Top khó lòng tiến sâu vào showbiz.

Trong khi làng mẫu ưa chuộng những gương mặt cá tính, mảnh mai, góc cạnh thì Lê Phương lại hoàn toàn thiếu điều đó.

Không ít lần tự stylist cho mình khi dự tiệc, chân dài Next Top trở nên lạc mốt vì cách make-up, kiểu tóc và trang phục quá đỗi đơn sơ.

Những bộ váy hay jumpsuit in hoa chất liệu vải dễ nhăn thường chỉ để mặc dạo phố lại được Lê Phương chọn để xuất hiện trong những sự kiện sang trọng.

Dù đã cố theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng chân dài người Thanh Hóa vẫn khá lạc lõng.

Trang phục đắt tiền không giúp Lê Phương thoát khỏi vẻ sến súa. Kiểu tóc chải ngược làm lộ gương mặt to tròn và lỗi trang điểm quá trắng của học trò Đỗ Mạnh Cường.

Sau khi sửa cằm và nâng mũi, Lê Phương trông có sắc sảo và ưa nhìn hơn nhưng trông vẫn khá cứng và thiếu sự thanh thoát. Chiếc váy vạt hi-low "tố cáo" nhược điểm đùi to khó sửa của người mẫu này.

Cùng với việc chọn trang phục kém sang là thói quen trang điểm đậm khiến Lê Phương già hơn tuổi.

Ngoài chiều cao 1m73 là lợi thế, Lê Phương còn khá nhiều điểm chưa hoàn hảo về vóc dáng như bắp tay, đùi to, vòng eo lớn.

Cố theo đuổi hình ảnh sang trọng, gợi cảm nhưng vì làm chưa tới nên chân dài 22 tuổi không tạo được ấn tượng.

Không ít lần vì học đòi phong cách cổ điển, sang trọng, Lê Phương trở nên già chẳng khác gì một quý bà.

Châu Sa