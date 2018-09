Ninh Khương giới thiệu bộ sưu tập mới

Bộ sưu tập 'Ngày mới cuối thu' của thương hiệu thêu tay Ninh Khương bắt nguồn từ những hình ảnh gần gũi và thân quen trong cuộc sống xưa và nay.

Với ý tưởng đưa nghề thêu tay truyền thống của Việt Nam vào thời trang trẻ em, thương hiệu Ninh Khương muốn mang phong thái mới cho các mẫu trang phục bằng nét đẹp truyền thống, tinh hoa của văn hóa Việt.

Bước trong không khí se se lạnh của “Ngày mới cuối thu”, sắc áo đỏ vàng như gọi thêm màu nắng về nhảy múa rộn ràng cùng cánh bướm.

Bộ sưu tập "Ngày mới cuối thu" được thiết kế bằng tâm hồn yêu nghề và sự khéo léo của nghệ nhân. Những hình ảnh gần gũi thân quen được đặt lên nền trang phục với những cung bậc cảm xúc khác nhau và ở từng thời điểm làm ra sản phẩm khác nhau cho ra những bộ trang phục có cái hồn riêng đơn giản, tinh tế và đầy sắc màu cuộc sống…

Trong bộ sưu tập mới, Ninh Khương đã sử dụng chất liệu nhung và cotton cao cấp làm chủ đạo, từng thớ vải mềm mịn, nét cắt và đường may tinh tế đã tôn lên vẻ sang trọng và ấm áp trong tiết giao mùa. Những họa tiết thêu tay xinh xắn trên mỗi sản phẩm đều mang trong mình một câu chuyện của tuổi thần tiên mà mỗi bậc phụ huynh đều khẽ mỉm cười khi nhìn thấy chúng.

Phụ huynh sẽ dễ dàng lựa chọn cho bé những thiết kế trong bộ sưu tập này.

Với “Ngày mới cuối thu”, các bé trai hiếu động có thể tự do tìm hiểu thế giới xung quanh trong trang phục đậm chất thể thao. Áo thun, áo sơ mi tay ngắn kết hợp với quần short sẽ là lựa chọn đầy thuyết phục cho bé vào những cuối tuần trong trẻo. Luôn cập nhật xu hướng thời trang thế giới, Ninh Khương cũng chọn cho các bé trai phong cách tinh giản, cá tính và có tính ứng dụng cao nhưng không kém phần lịch lãm, sang trọng với vest.

Với thời trang cho bé gái, thương hiệu vẫn giữ được nét giản dị ngọt ngào mà bất cứ người mẹ nào cũng mong đợi ở cô Tấm của mình. Do đó, phụ huynh sẽ dễ dàng lựa chọn cho bé những thiết kế trong bộ sưu tập này.

Bạn có thể chọn cho bé trai bộ vest nhung đen cá tính.

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới, hệ thống Ninh Khương áp dụng chương trình Siêu khuyến mãi - Clearance Sale - All must go - Mua ba tặng một. Theo đó, với mỗi hóa đơn từ một triệu đồng, bạn sẽ được tặng 3 món quà từ Ninh Khương; giảm giá lên đến 50% các sản phẩm thời trang trẻ em; áp dụng giá 70.000 đồng với hàng nghìn sản phẩm khác.

Hệ thống cửa hàng Ninh Khương:

- 42 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- 83 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- B2 – 50 Vincom Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- 31L Saigon Square, 7-9 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- 22 Nguyễn Trãi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

- Bến Thành, Cửa 15 Chợ Bến Thành, Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP HCM.

- 309 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP HCM.

- 334 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP HCM.

- 27 Lê Văn Sỹ, phường 13,quận Phú Nhuận, TP HCM.

- An Đông Plaza, An Dương Vương, quận 5, TP HCM.

- 4-17 CresentMal, Tôn Dật Tiên, quận 7, TP HCM.

- Lam Sơn Square, Lê Lai, Vũng Tàu.

- Center, 20 Trần Phú, Tp. Nha Trang.

- 55 Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh.

- TTTM Tuấn Việt, TP Đồng Hới.

- 76 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 4-16 Vincom Center 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Vincom Royal, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: www.ninhkhuong.vn

(Nguồn: Ninh Khương)