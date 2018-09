Nine West ra mắt BST thu đông

Tín đồ thời trang có cơ hội trải nghiệm bộ sưu tập mới và mua sắm với chương trình 'Final sale', áp dụng từ ngày 30/8 đến ngày 2/9.

Chào đón những ngày thu se mát, Nine West ra mắt bộ sưu tập thu đông với những mẫu váy, áo theo bộ, phụ kiện và giày đẹp mắt. Thoát khỏi những gam màu trầm đặc trưng trong mùa lạnh, gam màu rực rỡ, phá cách của bộ sưu tập giúp phái đẹp trở nên nổi bật hơn. Kiểu dáng cổ điển trên nền chất liệu da bóng, da mờ đặc biệt là họa tiết da beo quyến rũ kết hợp với các đường cut-out đan lưới xen kẽ giúp các nàng "tỏa sáng".

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Nine West ưu đãi giảm 10% cho bộ sưu tập thu đông vừa ra mắt. Ngoài ra, khách hàng còn được tham gia chương trình “Final Sale” với mức giảm từ 40% cho tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập hè. Chương trình áp dụng từ ngày 30/8 đến ngày 2/9.

Những thiết kế sẽ có mặt tại cửa hàng Nine West:

Gam hồng trở nên lạ lẫm và độc đáo trong sắc thu.

Bạn có thể cảm nhận một chút dịu dàng, một chút rock theo phong cách tự nhiên Grunge style.

Xu hướng Concrete của Nine West sẽ đem đến sức hút với những chi tiết góc cạnh sắc sảo, bóng loáng, vừa nam tính nhưng cũng không kém phần mềm mại, nữ tính.

Sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết hoa, kẻ sọc, chất liệu pha nhũ mang lại cảm giác tươi sáng hơn cho người diện.

Chi tiết thắt nơ và đan lưới lạ mắt trên chất liệu da đỏ tinh tế và sang trọng.

Bạn có cơ hội trở thành tâm điểm của dạ tiệc mùa thu với gam đỏ nóng bỏng kết hợp cùng đen huyền bí.

Họa tiết gây ảo giác kết hợp sự tương phản giữa đen và trắng vẫn chưa hết độ hot trên các sàn diễn thời trang quốc tế.

Họa tiết lập thể với những dạng hình khối tràn đầy năng lượng và mê hoặc.

Boot cổ ngắn khoét lỗ sành điệu là sự lựa chọn thông minh cho tiết trời giao mùa. Nền chất liệu da màu cam mật với chi tiết kim loại bắt sáng, đế bệt cũng trở nên sang trọng hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline: 0987 898 889 - 0902 402 668.

Hệ thống cửa hàng của Nine West:

TP Hà Nội:

- Cửa hàng, 4&6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3828 8919.

- Cửa hàng 9, Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3946 0166.

- Cửa hàng 5, Tầng 1, Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. ĐT: 04.3974 6969.

- Cửa hàng S016, Tầng G, TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình. ĐT: 04.3787 8266.

- Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 04 6664 1116.

- Gian hàng 2008, Tầng 2 Parkson Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa. ĐT: 04.3857 5266.

- Gian hàng số 7 Đường số 3, Tầng B1, Tòa nhà Time City, 458 Minh Khai. ĐT: 04.3632 1666.

- Outlet: S0-12 , TTTM The Garden, Khu ĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội.

TP HCM:

- Cửa hàng 20&21, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1. ĐT: 08.3915 2999.

- Cửa hàng 06, 07, 08A & 05B, Tầng 1, Vincom Centre, 70 - 72 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08.3824 5333.

- Cửa hàng 20942, Tầng 2, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1. ĐT: 08.3822 0565

- Gian hàng: F1-0042, F1-0043, Tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis – 45 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08 3520 2202.

- Cửa hàng 1011,Tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5. ĐT: 08 2225 5561.

- Outlet: Parkson Flemington – 184 Lê Đại Hành, quận 11.

- Outlet: 45 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM.

(Nguồn: Nine west)