Nine West khai trương 'Combo store' mới tại Vincom Bà Triệu

Hệ thống cửa hàng của Nine West:

Hà Nội

Cửa hàng 6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm

Cửa hàng L02-46A Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng

Cửa hàng S016, tầng G, TTTM The Garden, khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình

Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Gian hàng số 7, đường số 3, tầng B1, tòa nhà Time City, 458 Minh Khai

Cửa hàng L1-O7,O8 Vincom Phạm Ngọc Thạch, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. TP HCM

Cửa hàng B1-02, Vincom Centre, 70- 72 Lê Thánh Tôn, quận1

Gian hàng F1-0042, F1-0043, tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis, 45 Lê Thánh Tôn, quận 1

Cửa hàng 1011,Tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5

Cửa hàng L2-03, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1