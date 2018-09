Nine West giảm 40% với 'Happy Weekend'

Cơ hội mua sắm lớn dành cho các tín đồ thời trang của Nine West cùng chương trình 'Happy Weekend' áp dụng cho hai ngày cuối tuần 16 và 17/8.

Hãng sẽ giảm 40% - 50% cho tất cả các sản phẩm tại cửa hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, khách VIP của hãng được ưu tiên giảm thêm 10% trên hóa đơn đã giảm. Đây là ngày hội mua sắm với mức giảm lớn dành cho phái đẹp trong năm.

Một số sản phẩm hàng hiệu chất lượng và thời trang:

Nine West thực hiện chương trình "Happy Weekend".

Sandal quai chéo ANATASIA sang trọng 2,979 triệu đồng, giảm 40% còn 1,788 triệu đồng.

Xăng đan chữ T - VERUCHA màu sắc thanh nhã 2,876 triệu đồng, giá giảm hấp dẫn chỉ còn 1,438 triệu đồng.

Giày búp bê đục lỗ, da bóng HATIE 2,832 triệu đồng, giảm 50% chỉ còn 1,416 triệu đồng.

Sandal xanh da bóng SIMPLISTIC 2,807 triệu đồng, giảm 50% chỉ còn 1,404 triệu đồng.

Búp bê da lộn đính dây xích ấn tượng BELLBROOKE 3,121 triệu đồng, giảm 50% chỉ còn 1,561 triệu đồng.

Sandal IROKO phối chất liệu da ánh đồng, giúp đôi chân sáng hơn. Giá: 2,406 triệu đồng, giảm 40% chỉ còn 1,443 triệu đồng.

Túi xách da đen, phối chi tiết kim loại cứng, giá: 2,739 triệu đồng, giảm 50% chỉ còn 1,369 triệu đồng.

Túi xách da màu mù tạc, phối dây tua rua, giá 2,998 triệu đồng, giảm 50%, giá chỉ còn 1,499 triệu đồng.

Túi dạng hộp, dây xích phối da, tiện lợi cho mọi dịp. Giá: 2,835 triệu đồng, giảm 40% chỉ còn 1,701 triệu đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline: 0987 898 889 - 0902 402 668.

Hệ thống cửa hàng của Nine West:

TP Hà Nội:

- Cửa hàng, 4&6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3828 8919.

- Cửa hàng 9, Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3946 0166.

- Cửa hàng 5, Tầng 1, Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. ĐT: 04.3974 6969.

- Cửa hàng S016, Tầng G, TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình. ĐT: 04.3787 8266.

- Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 04 6664 1116.

- Gian hàng 2008, Tầng 2 Parkson Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa. ĐT: 04.3857 5266.

- Gian hàng số 7 Đường số 3, Tầng B1, Tòa nhà Time City, 458 Minh Khai. ĐT: 04.3632 1666.

- Outlet: S0-12 , TTTM The Garden, Khu ĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội.

TP HCM:

- Cửa hàng 20&21, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1. ĐT: 08.3915 2999.

- Cửa hàng 06, 07, 08A & 05B, Tầng 1, Vincom Centre, 70 - 72 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08.3824 5333.

- Cửa hàng 20942, Tầng 2, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1. ĐT: 08.3822 0565

- Gian hàng: F1-0042, F1-0043, Tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis – 45 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08 3520 2202.

- Cửa hàng 1011,Tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5. ĐT: 08 2225 5561.

- Outlet: Parkson Flemington – 184 Lê Đại Hành, quận 11.

- Outlet: 45 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM.

(Nguồn: Nine West)