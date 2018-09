Những mẫu đồng hồ Chopard xa xỉ được ưa chuộng tại Việt Nam

Với phương châm "Những viên kim cương sẽ hạnh phúc hơn khi chúng được tự do", Chopard đã thiết kế ra mẫu Happy Diamonds vào năm 1976 với những viên kim cương được tự do vui đùa giữa hai mặt kính saphire trong suốt. Thiết kế này gây nhiều tiếng vang, đem về cho Chopard giải thưởng Golden Rose of Baden-Baden - giải dành cho ý tưởng thiết kế. Với 6ct kim cương lấp lánh, chiếc đồng hồ này là món đồ thường thấy trên cổ tay của những quý cô thượng lưu.