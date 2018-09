Những lão làng chưa chịu ngơi tay trong ngành mốt

Carolina Herrera, 75 tuổi

Đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng nữ thiết kế gốc Venezuela không hề thuyên giảm tay nghề mà càng ngày càng khiến giới mộ điệu thán phục về khả năng thiết kế đỉnh cao. Sàn diễn năm nay liên tiếp chứng kiến những tuyệt tác đầy quyến rũ của Carolina. Dưới bàn tay sáng tạo của "lão bà", các thiết kế luôn quyến rũ, tinh tế đến từng chi tiết.

Hiện nay, thương hiệu của bà có khoảng 208 cửa hàng tại 104 quốc gia, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ USD hàng năm. Carolina còn là thành viên ban giám đốc của thương hiệu trang sức Mimi So.

Người đàn bà đẹp của làng mốt vẫn rất tinh thông, nhanh nhẹn và vô cùng thanh lịch. Qua "hai lần đò" với những người đàn ông giàu có, quyền lực, hiện bà có 4 con gái và 6 đứa cháu, đang sống tại New York (Mỹ)

Ảnh: Carolina Herrera và một thiết kế xuân 2015 trình diễn hôm 8/9 tại New York Fashion Week.

