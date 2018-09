Những lần khoe ngực táo bạo của Thanh Hằng

Cuối tháng 6/2016, Thanh Hằng thu hút mọi ánh nhìn khi có mặt tại buổi họp báo giới thiệu Vietnam's Next Top Model 2016 với trang phục gợi cảm. Cô mặc bộ suit màu hồng thạch anh do Lý Quí Khánh thiết kế, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn sắc hồng neon. Chiếc áo may từ chất liệu voan mỏng với họa tiết đính đá lấp lánh giúp người đẹp khoe trọn bộ ngực nảy nở. Tuy nhiên, cách mặc này khai thác vòng một quá lộ liễu khiến siêu mẫu lọt vào Top sao mặc xấu tuần qua.