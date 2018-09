Những điểm nhấn trong show 'Away we wow' của NTK Adrian Anh Tuấn

Chiều 18/6, Adrian Anh Tuấn giới thiệu BST Xuân Hè 2017 "Away we wow - Things we do for love" tại The Reverie Saigon. Đây là show thứ 2 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm làm nghề của anh. Không gian trình diễn bao phủ bởi sắc vàng của hoa, sắc xanh của lá theo đúng gam màu chủ đạo trong BST. Tất cả đều được thu hoạch từ những nông trại hoa ở Đà Lạt, chuyển về TP HCM để giữ độ tươi.