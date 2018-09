Những chiếc váy làm thay đổi làng thời trang

Váy “Shall We Dance”

Chiếc váy dựng phom tuyệt đẹp nặng tới 18 kg được nữ diễn viên Deborah Kerr diện trong bộ phim The King and I là một trong những thiết kế đồ sộ nhất làng mốt. Deborah đã phải mặc đệm cao su bên trong để không bị tổn thương hông khi diện váy.