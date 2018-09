Những bộ sưu tập thời trang ấn tượng tại Vision Steps Of Glory 2017

Lễ hội Thời trang - Âm nhạc ngoài trời Honda Vision Steps Of Glory 2017 tổ chức tháng 10, 11 vừa qua đã khiến giới mộ điệu mãn nhãn bởi các màn trình diễn ăn ý giữa các ca khúc hit trên thị trường và những BST mới nhất đến từ các NTK hàng đầu Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của hai đại sứ thương hiệu: Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và hơn 100 nghệ sĩ, xác lập kỷ lục hơn 100.000 người xem tại ba thành phố lớn nhất của ba miền. Trong ảnh, Hoàng Thùy xuất hiện kiêu sa với trang phục trong BST Gone with the wind của NTK An Nhiên. BST sử dụng chất liệu tơ, chiffon, lụa, ren bay bổng, nhằm toát lên vẻ cuốn hút, đằm thắm của phái đẹp.