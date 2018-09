Những bộ đồ xấu trên thảm đỏ CMA Awards

Quy tụ các ngôi sao nhạc đồng quê hàng đầu nước Mỹ, thảm đỏ lễ trao giải 2014 Country Music Association hiển nhiên tràn ngập những bộ cánh lộng lẫy , sang trọng, giúp chủ nhân ghi dấu ấn đặc biệt giữa cả "rừng" mỹ nhân. Bên cạnh đó, không ít ngôi sao lại mất điểm bởi trang phục thiếu chỉn chu so với tầm cỡ của một sự kiện âm nhạc lớn. Trong hình, giọng ca Here for the Party Gretchen Wilson diện đồ quá xuề xòa với áo không tay đơn giản, quần jeans rách và bốt da cổ cao - phong cách phù hợp để dạo phố hơn là xuất hiện trên thảm đỏ.