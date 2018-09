Những bộ cánh hàng hiệu mới nhất của Phạm Băng Băng

Tuần qua, mỹ nhân Hoa ngữ đình đám Phạm Băng Băng tham dự buổi họp báo phim Ever Since We Love. Cô chọn một bộ cánh xếp ly xẻ tà nằm trong bộ sưu tập Emmanuel Ungaro Xuân 2015. Thiết kế này từng được nữ diễn viên Hollywood Jena Malone diện trong sự kiện công chiếu phim The Hunger Games: Mockingjay.