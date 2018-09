Nhà thiết kế Việt dự đoán xu hướng hot 2015

Màu đơn sắc và kiểu dáng cut out gợi cảm vẫn sẽ lên ngôi trong mùa thời trang năm nay.

Adrian Anh Tuấn

“Năm 2014 đã có rất nhiều xu hướng lên ngôi, đáng kể nhất là minimalistic với phong cách tối giản và thanh lịch xuất hiện tràn ngập thảm đỏ cũng như đường phố. Bên cạnh đó các kiểu cut out gợi cảm cực độ và các hình in hoạ tiết bắt mắt cũng là những xu hướng được ưa chuộng trong năm vừa qua.

Theo cảm nhận của tôi, năm 2015 sẽ đánh dấu sự trở lại của thời trang thập niên 70 với Tom Ford, Prada, Pucci... màu sắc pastel cũng sẽ rất thịnh hành cùng với hoạ tiết in hoa abstract, chất liệu da và denim sẽ xuất hiện rất nhiều và thường xuyên hơn. Đối với cá nhân tôi, trong 2015 sẽ cho ra mắt nhiều bộ sưu tập với hai tông màu trắng đen trên nhiều chất liệu khác nhau, đó cũng là một xu hướng được dự đoán sẽ được yêu thích trong năm nay”.

Lê Thúy trong mẫu thiết kế của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.

Lê Thanh Hòa

“Nhìn chung xu hướng thời trang năm 2014 vừa qua vẫn là sự lặp lại của hot trend những năm trước, như sử dụng chất liệu ánh kim, những đường cut out táo bạo, kỹ thuật in họa tiết 3D, crop top… Đây hầu như là những xu hướng cũ, tuy nhiên với việc phối hợp chất liệu, kỹ thuật cắt may mới lạ, cộng thêm sự sáng tạo không ngừng nghỉ của các nhà thiết kế đã khiến những xu hướng này trở nên hợp thời, mới mẻ với các tín đồ thời trang.

Theo cá nhân tôi dự đoán, năm 2015 sẽ là sự trở lại và bùng nổ của denim, các kiểu ren và chất liệu xuyên thấu. Về màu sắc, nếu như xanh navy giành “vương miện” của năm 2014, năm nay nó sẽ nhường ngôi cho một màu sắc nhạt hơn đó là màu xanh của chất denim. Tràn ngập trên các sàn diễn thời trang quốc tế là sự xuất hiện của màu xanh nhạt denim cùng với sự phối hợp của 3 màu được xem là cơ bản trong thời trang đó là trắng, đen và đỏ. Cùng với đó, phong cách thể thao và phi giới tính sẽ là một ẩn số thú vị cần được khám phá trong năm 2015”.

Minh Triệu trong mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Chung Thanh Phong

“2015 là năm mà thời trang thế giới rất sôi động với nhiều phong cách nhưng đối với thị trường Việt Nam, tôi dự đoán trào lưu thời trang tối giản với những gam màu đơn sắc phối hợp nhiều layer kết hợp cùng phụ kiện đồng bộ sẽ là một trong những xu hướng được ưu chuộng và nổi bật. Phom dáng 3D với điểm nhấn là những đường cắt cúp, hoạ tiết in và cắt lazer tạo chất liệu lạ mắt kết hợp với những chi tiết đính tinh tế cùng sắc sẽ chính là những xu hướng của 2015 .

Năm nay thời trang Việt Nam sẽ hướng đến sự tối giản, tinh tế và đẳng cấp và đó cũng chính là những tiêu chuẩn cao đòi hỏi các nhà thiết kế Việt Nam phải lao động miệt mài và nghiêm túc hơn nữa”.

Trúc Diễm trong mẫu trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Minh Tú

“Điểm lại những xu hướng thịnh hành của làng thời trang Việt Nam năm vừa qua, tôi ấn tượng nhất là xu hướng cut out, những mẫu váy áo cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn giữ được tổng thể cân đối và form dáng chuẩn. Ngoài ra các mẫu thiết kế đính kết hoặc in vẽ theo hình khối, hoa văn 3D cũng rất ấn tượng bởi nó thể hiện các ý tưởng độc đáo, cá tính và chất riêng của mỗi người.

Theo tôi, váy áo cut out và in hoa văn vẫn được yêu thích trong năm 2015, vì hai xu hướng này mang hơi thở hiện đại, đáp ứng được nhu cầu mặc đơn giản nhưng vẫn thanh lịch, sang trọng. Hơn nữa những mẫu trang phục đi theo phong cách cut out vẫn tạo được sự thu hút nhờ khoảng hở nhằm khoe ưu điểm của người mặc".

Thanh Hằng trong mẫu váy của nhà thiết kế Minh Tú.

Huy Trần

"Mùa thời trang 2014 đã kết thúc với sự lên ngôi của các món thời trang như: mắt kính gương, slip dress (váy ngủ), những gam màu pastel, váy in hoa văn....Theo cảm nhận của tôi, 2015 sẽ là cuộc "soán ngôi" của các xu hướng mới lạ, độc đáo với âm hưởng của phong cách cổ điển. Váy áo tôn nét sexy bằng những khoảng hở có thể sẽ không được ưu ái bằng trang phục có đường nét sang trọng và mang tính ứng dụng cao với những đường cắt cúp tinh tế.

Bên cạnh đó, trắng đen và ca rô vẫn là những gam màu nổi bật, xen vào đó những kiểu thời trang sport luôn được yêu thích, những kiểu thời trang thập niên 1970 với các kiểu dáng như quần suôn rộng, quần ống loe, denim, xuyên thấu sẽ phổ biến”.

Thủy Top với trang phục của nhà thiết kế Huy Trần.

Duy Khánh