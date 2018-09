Nhà sản xuất giải quyết cuộc ẩu đả của thí sinh Next Top

Đại diện ban tổ chức lên tiếng về cuộc hỗn chiến trong nhà chung ở tập 4.

Next Top giải quyết cuộc ẩu đả trong nhà chung

Tập 4 của Vietnam's Next Top Model All Stars đã được phát sóng với những diễn biến quá căng thẳng đến từ các thí sinh. Những vụ đụng độ, xô xát đã diễn ra và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Văn hoá ứng xử xuống cấp trầm trọng là nhận xét của khán giả truyền hình về lối sống của các người đẹp trong nhà chung Next Top. Giữa những cuộc cãi vã và ẩu đả như hàng "chợ búa" của các nữ thí sinh, khán giả khá băn khoăn về cách xây dựng và tổ chức chương trình của nhà sản xuất.

Nguyễn Hợp bị Thuỳ Dương tát thẳng vào mặt, Kikki Lê tạt nước lên người là những hành động vô cùng phản cảm tại tập 4 của 'Vietnam's Next Top Model.

Để giải đáp những thắc mắc về việc ban giám khảo đã ở đâu, ban tổ chức giải quyết mẫu thuẫn giữa các thí sinh ra sao, hình thức kỷ luật như thế nào, bà Trang Lê - giám đốc sản xuất, tổng đạo diễn đã lên tiếng. Bà đã có những chia sẻ trên trang cá nhân, kèm theo đoạn video hơn 12 phút rưỡi về việc cùng giám khảo Nam Trung nói chuyện, trải lòng, giải quyết các mâu thuẫn với 12 thí sinh.

Bà Trang Lê cho biết, những cảnh quay thực tế nhưng không phát sóng trên truyền hình vì không đủ thời lượng: "Sự thật là mình đã có mặt kịp thời và đã thức trắng một đêm cùng giám khảo Nam Trung để vào vai "Người phán xử" ngay sau màn tranh cãi nảy lửa của các thí sinh tại ngôi nhà chung Vietnam's Next Top Model - All Stars trong tập 4 vừa qua. Chưa có mùa Vietnam's Next Top Model nào mà ê kíp vất vả với những cá tính quá mạnh như năm nay, nhưng người Việt Nam ta thường nói "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", dù gì các em cũng vẫn chỉ là những cô gái trẻ, mà tuổi trẻ thì ai chả có những lúc mắc sai lầm. Khi họ mắc sai lầm, điều quan trọng nhất không phải là tìm cách đổ lỗi mà tìm cách giúp họ nhận ra lỗi để sửa và hướng thiện".

Đại diện ban tổ chức và giám khảo Nam Trung đã có buổi họp để hoà giải những mâu thuẫn của 12 cô gái trong nhà chung.

Nhà sản xuất quyết định không loại bất cứ thí sinh nào, mà chọn cách nói chuyện và hòa giải mâu thuẫn. Bà Trang Lê và giám khảo Nam Trung đã có những lý lẽ thuyết phục 12 người mẫu về mục đích chung, những lợi ích cuối cùng của chương trình. Nguyễn Hợp đã nói lời xin lỗi vì có hành động mở đầu "trận chiến".