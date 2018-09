Nguyễn Thị Thành 'biến hóa' với các thiết kế hè của Thái Nhiên Phương

Hoa hậu quốc tế người Việt 2016 Thái Nhiên Phương vừa mang bộ sưu tập thời trang 'Angels by the sea' từ Mỹ về giới thiệu tại Việt Nam. Bộ sưu tập do cô cùng chị gái là nhà thiết kế Nina Thai hợp tác.