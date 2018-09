Người thiết kế nữ trang cho giới doanh nhân và showbiz

Nhà thiết kế trang sức đá quý Ngọc Đoàn, tên thật là Đoàn Hồng Ngọc, sinh năm 1981, hiện là một trong những nhà thiết kế trang sức đá quý nổi tiếng trong giới kim hoàn tại Việt Nam.

Công việc hiện tại của Đoàn Hồng Ngọc là trưởng phòng thiết kế của công ty vàng bạc, đá quý Leman Jewel, cũng là thương hiệu do gia đình chị lập nên, có bề dày hoạt động hơn 40 năm. Kế thừa sự nghiệp của cha ông để lại, nhà thiết kế Ngọc Đoàn ngày càng nỗ lực trong việc gây dựng danh tiếng, uy tín cho thương hiệu mà chị gắn bó hơn 20 năm qua. Trong quá trình điều hành và phát triển thương hiệu, nhà thiết kế đặt ra mục tiêu cho chính mình và Công ty Leman Jewel là hướng đến thị trường thế giới, đặc biệt là Mỹ. Công ty đang từng bước xây dựng thương hiệu và đã đặt những chi nhánh đầu tiên tại các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Nhà thiết kế Ngọc Đoàn.

- Cơ duyên đến với nghề thiết kế trang sức đá quý của chị như thế nào?

- Tôi đam mê theo nghề từ bé vì gia đình làm nghề này từ năm 1950. Sau đó, tôi quyết định sang Mỹ học tập và tốt nghiệp về ngành kiểm định đá quý, kiêm luôn thiết kế trang sức tại Học viện đá quý của Mỹ - GIA (Gemological Institude of America). Hơn hết, tôi đến với nghề bằng tất cả niềm đam mê.

- Để trở thành một nhà thiết kế trang sức đá quý, chị đã trải qua những khó khăn gì?

- Tôi đã phải mất nhiều thời gian học tập. Khi học xong tôi lại gặp khó khăn là làm sao đáp ứng được những yêu cầu của những khách hàng đeo trang sức cao cấp. Tôi phải làm thế nào để thỏa mãn họ và họ thật sự hài lòng khi chọn lựa sản phẩm của mình. Chất lượng sản phẩm phải tương đương với món tiền họ sẵn sàng chi trả. Tôi cũng phải mất một thời gian để hòa nhập với những đòi hỏi khắt khe này và tôi đã làm được điều đó.

- Nhiều người cho rằng, chị may mắn được kế thừa sự nghiệp từ gia đình, con đường tiến tới danh vọng của chị cũng rất êm ái. Chị cho rằng đó là do chị gặp may mắn hay nỗ lực mà có được?

- Tôi rất tự tin rằng khi mình nỗ lực hết sức thì có nhiều cơ hội, may mắn đến với mình. Tôi đã cống hiến nhiều chất xám, sức lao động của mình để vươn đến cái tạm gọi là thành công. Con đường đó không hề êm ái tý nào.

Nhà thiết kế Ngọc Đoàn và Hoa hậu Trúc Diễm.

- Thiết kế trang sức đá quý đòi hỏi tính tỉ mỉ và gu thẩm mỹ cao, bản thân chị được rèn luyện những đức tính gì trước khi đến với công việc thiết kế trang sức?

- Tôi đặc biệt chú trọng sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo khi hoàn tất một sản phẩm. Tất cả các dòng nữ trang của tôi phải có giá trị trường tồn về thời gian, thẩm mỹ cũng như là giá trị. Tôi đi nhiều nước trên thế giới, dự nhiều hội thảo về ngành trang sức thế giới, tích góp nhiều kinh nghiệm học hỏi từ gia đình sau đó mới đúc kết được gu thẩm mỹ của riêng mình. Trong hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi tự tin mình đã làm thoả mãn người tiêu dùng ở trong và ngoài nước.

- Các sản phẩm có tại showroom thương hiệu của chị hướng đến phân khúc khách hàng nào?

- Mỗi sản phẩm của tôi đều được chú trọng nhiều về giá trị trong tương lai. Mỗi ngành nghề đều có một phân khúc khách hàng riêng, tôi tin rằng vì kinh tế khó khăn nên tôi lại càng nỗ lực nhiều hơn, sản phẩm tinh tế và giá thành vừa phải sẽ phục vụ cho tất cả mọi người.

- Thương hiệu của chị xuất hiện tại thị trường Việt Nam khá lâu đời (hơn 40 năm) nhưng sao đến nay chị mới quyết định đẩy mạnh quảng bá đến gần với công chúng hơn?

- Vì tôi muốn tạo một xu hướng mới với dòng nữ trang đá quý, tạo một thị trường sân chơi đa dạng cho ngành kim hoàn của Việt Nam. Xa hơn nữa, tôi muốn người Việt Nam biến hóa lung linh và lộng lẫy khi sử dụng dòng sản phẩm do tôi thiết kế. Đó là ước mơ mà tôi đang hướng đến và nỗ lực thực hiện.

Nhà thiết kế Ngọc Đoàn và các người mẫu trong một show diễn thời trang.

- Nhiều người có quan điểm, các nữ trang do chị thiết kế đều là hàng cao cấp, vậy thì hình thức quảng bá cũng phải sang trọng như dòng sản phẩm, chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Theo tôi, hình thức PR cho những mặt hàng cao cấp này đơn giản và cũng đòi hỏi sự kết hợp của tính chất thẩm mỹ cao, nhưng cũng không nên quá đẳng cấp mà xa rời với số đông người tiêu dùng. Tôi thích sự bình dị, đơn giản và làm theo ý tưởng của riêng mình. Tất nhiên, không vì thế mà kém sang trọng. Việc PR sang trọng hay đẳng cấp không cần thiết cho dòng sản phẩm của tôi.

- Những khách hàng thân thiết của chị đều là người nổi tiếng trong giới showbiz. Tại sao chị không tận dụng những mối quan hệ này để PR thương hiệu?

- Khách hàng thường xuyên tôi là những người nổi tiếng trong giới showbiz, nhưng đó là mối quan hệ khách hàng thân thiết. Tôi lại là người ít nói, ngại giao tiếp nên không tiện để nói chuyện nhờ vả khách hàng, đặc biệt là các khách Vip thuộc giới giải trí Việt. Tôi cũng mong muốn tiếp cận với khách hàng trong showbiz nhiều hơn, để phục vụ các bạn chứ không phải vì mục đích Pr thương hiệu cá nhân.

- Theo chị, người phụ nữ đẹp hơn nhờ trang sức, hay chính phong thái tự có mới là sức hút thật sự?

- Tôi nghĩ người phụ nữ đẹp phải kết hợp luôn cả hai yếu tố trên. Trang sức sẽ làm điểm nhấn giúp mỗi người phụ nữ đẹp và quý phái hơn.

- Nhiều người cho rằng, cuộc sống của nhà thiết kế trang sức đá quý hẳn cũng rất sang trọng và quý tộc. Chị có thể chia sẻ về cuộc sống riêng của mình?

- Cuộc sống của tôi không xa hoa, tôi sống đơn giản với gia đình. Chỉ khi đến nơi làm, tôi mới ngập trong những bản vẻ ý tưởng, tràn ngập đá quý trên bản phác thảo thôi.

(Nguồn: Leman)