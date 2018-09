Ngôn ngữ của tình yêu trong BST 'All the lovers'

Bộ sưu tập khắc họa rõ nét dấu ấn của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn với họa tiết đồ họa ấn tượng trên nền chất liệu cao cấp như chiffon, sợi len, tơ, lụa và lông nhân tạo…

Nếu những chuyến chu du thường là nguồn cảm hứng cho Adrian Anh Tuấn trong nhiều bộ sưu tập trước đó thì ý tưởng cho "All the lovers" lại xuất phát từ một chủ đề muôn thuở và là nguồn cảm hứng của mọi nhà thiết kế, đó là tình yêu. Tất cả hoa văn và họa tiết trong bộ sưu tập đều được nhà thiết kế trẻ Adrian Anh Tuấn cùng Sơn Đoàn và 2 họa sĩ đồ họa người Mỹ là Stephanie Butterworth và Sarah Edwards thiết kế, in trên những nền chất liệu đa dạng. 30 thiết kế của "All the lovers" đã được giới thiệu trên sàn diễn Vietnam Fashion Week.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập:

"All the lovers" thể hiện ngôn ngữ tình yêu hiện đại, táo bạo, sẵn sàng cho tự do trong tình yêu. Bộ sưu tập của Adrian Anh Tuấn đậm cá tính và sự gợi cảm. Một số thiết kế mới lạ được anh kết hợp giữa công nghệ và thời trang cao cấp, lấy cảm hứng từ smartphone màn hình cong tràn hai cạnh độc đáo Samsung Galaxy S6 edge+.

Xoay quanh chủ đề tình yêu, những vệt màu tưởng như chồng chéo kết hợp cùng đường cắt may táo bạo, dứt khoát chính là hình ảnh tổng thể về những cảm xúc khó tả trong ở mỗi người.

Với 3 màu sắc chủ đạo gồm trắng, đen, hồng fushia, những mẫu trang phục trở nên nổi bật với từng mảng màu đan xen ngẫu hứng.

Adrian Anh Tuấn đã vận dụng tối đa những gam màu đối lập, đường cắt phóng khoáng, nhằm thể hiện cá tính của những cô nàng hiện đại luôn tự do và mạnh mẽ trong tình yêu.

Sự kết hợp đối lập giữa gam màu trắng đi cùng sắc đen sapphire của điện thoại Samsung Galaxy S6 edge+ cũng mang tới vẻ thu hút riêng, như những cung bậc đầy cảm xúc của tình yêu.

Mạnh mẽ, táo bạo nhưng không kém phần quyến rũ, những thiết kế trong bộ sưu tập là sự miêu tả chân thực về những cô gái hiện đại, cá tính trong tình yêu.

Hình ảnh: Tạp chí Đẹp, photographer: Trí Nghĩa, model: Nguyễn Hợp - Hương Ly, make up and hair: Hùng Max, product: Galaxy S6 edge+.

(Nguồn: Samsung)