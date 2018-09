Ngọc Hân giải thích tai nạn tụt váy khi catwalk

Cố gắng mặc váy hỏng khóa vì không muốn khán giả bỏ lỡ một trang phục đẹp nên cô đã gặp 'tai nạn'.

Đêm diễn cuối cùng của Vietnam Fashion Week Spring Summer 2014 mở đầu và kết thúc bằng các mẫu váy áo Haute Couture cầu kỳ. Khi đang chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế ấn tượng, khán giả bị bất ngờ bởi tai nạn tụt váy giữa sân khấu của Ngọc Hân trong bộ sưu tập của Hải Long - Thế Huy.

Đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập, Ngọc Hân diện đầm phồng được thêu tay và đính đá tỉ mỉ. Trong lúc di chuyển, hai tay người đẹp chống chặt vào hông. Đến lúc được xướng tên trên sân khấu, tác giả của bộ sưu tập vội lao lên bục đứng cạnh người đẹp rồi nhanh đưa tay ra đằng sau xốc chỉnh. Chiếc váy đã không nghe lời chủ nhân mà dần tụt xuống khiến nhà thiết kế phải dùng tay ôm qua hông Ngọc Hân để tránh sự cố "lộ hàng". Tuy vậy, khi di chuyển vào trong cánh gà, Ngọc Hân vẫn không tránh được việc bị lộ da thịt ở phần khóa hỏng.

Chiếc váy của Ngọc Hân bị tụt giữa sân khấu vì phần khóa sau bị hỏng.

Trao đổi với Ngoisao.net, Nhà thiết kế Hải Long, tác giả của bộ váy, cho biết: "Do thời gian chuẩn bị gấp rút giữa các bộ trang phục nên trong lúc thay đồ, bộ váy của Ngọc Hân đã bị hỏng khóa trước khi lên sân khấu. Vì đã đề phòng rủi ro từ trước nên tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều kim băng để 'chữa cháy'. Tuy vậy, do bộ váy thiết kế đính nhiều pha lê quá cầu kỳ, lại bị tác động bởi sự di chuyển của Ngọc Hân trên sân khấu nên nó đã bị tuột ra".

Ý tưởng bộ sưu tập Haute Couture lần này anh lấy ý tưởng từ mặt nạ tuồng. Trong đó, bộ váy của Ngọc Hân được may chủ yếu trên chất liệu organza và satin. Các hoa văn sử dụng trên bộ váy đó đều do nhà thiết kế Hải Long tự tay dựng phom từng phần trên mannequin rồi mang đi in. Sau đó, anh sử dụng số lượng lớn pha lê Swarovski để kết lên họa tiết. Để tạo thêm những đường chỉ ánh vàng, bạc trên trang phục, Hải Long còn kết hợp cả kỹ thuật thêu tay của Nhật Bản. Thời gian hoàn thành một bộ váy của Ngọc Hân là hơn ba tuần.

Ngọc Hân vẫn vui vẻ chụp hình với nhà thiết kế dù đầy kim băng bị tụt ra khỏi váy.

Về phần mình, sau khi buổi diễn kết thúc, Ngọc Hân vẫn mặc bộ váy của Hải Long để ra ngoài chụp ảnh. Ngoài kim băng, cô còn sử dụng thêm tấm vải lót đen mặc bên trong để tránh bị "lộ hàng". Vừa bước ra sảnh chính của nơi tổ chức, chiếc váy được đính đầy kim băng lại tiếp tục bị tuột khiến cô phải nhờ người nhà giữ hộ và vội gọi nhà thiết kế tới cứu nguy. Hoa hậu Việt Nam 2010 tự sự:"Chiếc váy của tôi bị hỏng khóa vì kéo quá tay trước giờ lên sân khấu. Mặc dù đã kiểm tra lại rất kỹ lưỡng nhưng khi lên sân khấu tai nạn vẫn xảy ra".

Người đẹp cho biết ngoài chiếc hoàng bào in hình bạch hạc của nhà thiết kế Minh Hạnh, bộ váy thêu của Hải Long cũng là trang phục yêu thích của cô trong đêm diễn 25/12. "Với kinh nghiệm làm mẫu, bình thường, bản thân tôi có thể từ chối khi thấy bộ váy bị hỏng. Tuy nhiên, vì bản thân cũng là nhà thiết kế nên tôi hiểu được để thiết kế của mình tỏa sáng được vài phút trên sân khấu, các đồng nghiệp đã phải tốn nhiều tâm huyết để chuẩn bị trước đó. Tôi cực kỳ trân trọng những trang phục cầu kỳ như thế này. Vì vậy, lúc đó tôi nghĩ nếu không ra thì mình sẽ rất có lỗi với nhà thiết kế bởi công sức Hải Long bỏ ra thời gian vừa qua là vô nghĩa. Đến khi lên sân khấu, tôi cũng hơi run nhưng nghĩ khán giả tới đây để xem những trang phục đẹp mà một mẫu thiết kế như vậy mà bị bỏ qua thì tôi còn tiếc hơn. Có người có thể sẽ nói tôi lợi dụng việc mình bị 'lộ hàng' để đánh bóng tên tuổi nhưng tôi không quan tâm bởi quan trọng, tôi hiểu được việc mình làm là vì cái gì".

Bộ hoàng bào của nhà thiết kế Minh Hạnh cũng là trang phục yêu thích của Ngọc Hân trong đêm diễn 25/12

Bên cạnh bộ sưu tập của Hải Long - Thế Huy, đêm diễn 25/12 còn có sự tham gia của nhiều tên tuổi như Minh Hanh, Võ Công Khanh, Chu La,... Từng bộ váy áo Haute Couture lại ghi dấu ấn riêng của mỗi nhà thiết kế, ở Minh Hạnh là nét truyền thống sang trọng, Chu La sự trẻ trung, khỏe khoắn còn Võ Công Khanh lại huyền bí.

Nhìn chung, đêm cuối của Vietnam Fashion Week đã kết thúc trơn chu. Tuy vậy, sân khấu tổ chức vào ngày cuối bị nhiều khán giả phàn nàn là quá hẹp so với ba ngày đầu. Bên cạnh đó, việc phân làn và bố trí thời gian biểu diễn quá nhanh khiến các tín đồ thời trang không chiêm ngưỡng được trọn vẹn mỗi bộ sưu tập. Độ cao của ghế ngồi không hợp lý cũng làm cho những người ngồi ghế sau khó theo dõi các bộ sưu tập. Thậm chí, một người mẫu giấu tên sau khi kết thúc buổi diễn cũng phải thừa nhận sân khấu ngày cuối không được tốt như trước đó.

Bài và ảnh: Thành Trương