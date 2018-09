Ngọc Diễm: 'Phong cách của tôi đạt 7 điểm'

Hoa hậu Du lịch 2008 cho rằng mặc đẹp là một bài toán, khó hay dễ tuỳ thuộc vào gu thẩm mỹ và sự tinh tế của mỗi ngôi sao.

- Theo chị, "văn hóa mặc" của phái đẹp trong showbiz Việt hiện tại như thế nào?

- Người Việt xưa nay vốn đề cao văn hóa, từ văn hóa ứng xử, "học ăn, học nói", và hiện tại vấn đề đáng quan tâm chính là văn hóa mặc trong thời kỳ đổi mới, giao lưu với nhiều nền văn hóa khác trên thế giới.

Làm thế nào để dung hòa giữa sự cởi mở và nét duyên Á Đông kín đáo là điều không dễ dàng. Vì thế, có nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ đã gặp phải rắc rối khi lựa chọn cho mình trang phục trong cuộc sống bình thường cũng như xuất hiện ở sự kiện.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến văn hóa mặc của một số sao Việt chưa được đánh giá cao, đáng lo ngại nhất chính là sự chơi trội, gây shock để nổi tiếng. Đó là điều mà chúng ta cần lên án. Còn lại, những nguyên nhân về thẩm mỹ hay do cẩu thả, bận rộn hay sai sót nhất thời thì người nghệ sĩ nghiêm túc sẽ nhanh chóng thay đổi và sửa chữa.

- Vậy việc xây dựng hình ảnh và phong cách thời trang của người nổi tiếng đòi hỏi nhiều tiền hay nhiều chất xám?

- Tôi nghĩ cả hai yếu tố tài chính và chất xám đều quan trọng. Đặc biệt, người xây dựng được phong cách thời trang một cách thông minh thì đỡ tốn tiền hơn (cười).

Hoa hậu Du lịch Ngọc Diễm thẳng thắn chia sẻ về văn hóa mặc của các người đẹp trong showbiz Việt.

- Mặc đẹp và tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng có phải là áp lực với sao Việt?

- Nếu nhìn theo hướng tích cực, tôi thích dùng từ "động lực" hơn là "áp lực". Kỳ vọng của công chúng giúp chúng tôi ngày càng ý thức việc xây dựng hình ảnh, trong đó có vẻ bề ngoài. Các anh chị em nghệ sĩ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu được có tên trong danh sách sao đẹp mỗi tuần và tạo nên xu hướng thời trang cho công chúng.

Tôi cũng đã nhiều lần được lọt vào mục sao đẹp trong tuần. Với tôi, đó là sự ghi nhận và niềm vui cho chính mình khi sự đầu tư nghiêm túc phát huy được giá trị.

- Theo chị, cần ăn mặc ra sao để thể hiện được dáng dấp của một ngôi sao?

- Để mặc đẹp, tôi nghĩ cần tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của thời trang như: phù hợp hoàn cảnh, vóc dáng, nắm bắt xu hướng, và bộ trang phục đó phải giúp người mặc tự tin thể hiện những giá trị bên trong.

Công chúng thường yêu cầu cao hơn ở một "ngôi sao". Họ cần sự tinh tế từ chất liệu đến kiểu dáng, màu sắc, đường cắt cúp, sự kết hợp giữa váy áo và phụ kiện, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn tôn vinh tính cách và phong thái của họ. Nói chung, mặc đẹp là một bài toán, khó hay dễ tuỳ thuộc vào gu thẩm mỹ và sự tinh tế của mỗi ngôi sao.

- Nói về phong cách thời trang của sao Việt, chị đánh giá cao gu thẩm mỹ của ai nhất?

- Tôi thích phong cách của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Tăng Thanh Hà và người mẫu Thanh Hằng. Mỗi người có một phong cách riêng, nhưng cả ba đều giống nhau ở một điểm là sự tinh tế.

- Vậy nếu tự chấm cho phong cách bản thân, chị nghĩ mình được bao nhiểu điểm với mức tối đa là 10?

- Tôi nghĩ, mình đạt 7/10 và vẫn đang cố gắng để lần sau mà phải "tự chấm điểm" như thế này, tôi có thể tự tin cho điểm mình cao hơn chút.

- Chị suy nghĩ thế nào về vấn đề dùng hàng hiệu để thể hiện đẳng cấp thời trang?

- Tôi không đặt nặng vấn đề này, bởi tôi không cho rằng hàng hiệu là con đường duy nhất để có được "đẳng cấp thời trang". Tôi nghĩ đẳng cấp thời trang là việc tạo ra được phong cách cá nhân đặc trưng phù hợp với xu hướng. Sử dụng hàng hiệu là việc bạn "nhờ" các thương hiệu lớn để tạo nên style cho mình, theo một cách nào đó thì việc này khá đơn giản vì bản thân các thương hiệu qua thời gian đã được kiểm chứng về chất lượng.

Phong cách hay đẳng cấp còn thể hiện ở sự tinh tế trong việc lựa chọn, mix những món đồ phù hợp tính cách, xu hướng, hoàn cảnh xuất hiện... Sự tinh tế này không phải có tiền mua hàng hiệu mà có được. Vì vậy, có những người dùng hàng hiệu mà vẫn không sang, ngược lại, có những người sang và đẳng cấp vì chính gu thời trang của họ, mặc dù những món đồ đó giá rất bình dân. Một tín đồ thời trang thông minh sẽ là người dùng tiền thông minh mà vẫn "chất" ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện, dù có sử dụng hàng hiệu hay không.

Ngọc Diễm tự chấm phong cách hiện tại của mình đạt 7/10 điểm.

- Việc mua sắm chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong tổng chi phí hàng tháng của chị?

- Trung bình khoảng 20%, có tháng hơn nếu công việc của tôi yêu cầu. Là một MC, tôi tự tin trước mọi người khi mặc một bộ trang phục đẹp.

- Nhiều người đẹp thường mượn trang phục để tham dự sự kiện. Chị có phải là một trong số đó?

- Phần lớn trang phục sự event của tôi đều là đặt hàng các nhà thiết kế. Thu nhập của tôi khá ổn định và tôi xem đó là khoản đầu tư cho công việc của mình. May mắn là những nhà thiết kế tôi làm việc cùng đều đưa ra mức giá khá dễ chịu cho tôi.

Thỉnh thoảng, khi gặp những chương trình được truyền thông chú ý hoặc thời gian quá gấp gáp đến mức không chuẩn bị được trang phục, tôi cũng có nhờ đến sự hỗ trợ của các nhà thiết kế, nhưng không nhiều.

- Hoạt động trong showbiz, chị suy nghĩ gì về việc đồng nghiệp, bạn bè sử dụng hay kinh doanh hàng nhái?

- Như đã nói, tôi không bị áp lực bởi việc sử dụng hàng hiệu. Thu nhập cũng ổn định để có thể mua cho mình những món hàng hiệu cần thiết và yêu thích. Tôi không phải mẫu người mua hàng hiệu để chạy theo trào lưu cho bằng chị bằng em.

Việc kinh doanh “hàng nhái” bị pháp luật cấm thì cũng không nên mua bán và sử dụng làm gì. Tôi nghĩ ai làm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Khi sử dụng “hàng nhái”, người đẹp Việt thường bị dư luận lên án. Nhưng không hiếm nhân vật vẫn tiếp tục làm như vậy. Theo chị, đó là do nhận thức hay vì túi tiền eo hẹp mà vẫn muốn mặc đẹp?

- Thật khó để nói về điều này, vì tôi không phải người trong cuộc. Tôi nghĩ, có khi đối với người này là do kinh tế, người kia là do nhận thức, và có khi là cả hai. Áp lực về chạy đua đẳng cấp có thể đến từ truyền thông, dư luận, có khi đến từ chính bản thân người nghệ sĩ chỉ vì không muốn thua kém ai. Cuối cùng cũng do người nghệ sĩ lựa chọn chứ không ai ép họ mặc đồ như thế nào được.

- "Muốn đẹp là phải có tiền". Chị nghĩ thế nào về nhận định này?

- Khi chúng ta quy mọi thứ thành tiền thì đúng là muốn đẹp phải có tiền, nhưng với tôi, đó không phải là công cụ quan trọng nhất. Bởi trong cuộc sống có những vẻ đẹp không cần nhắc đến tiền và cũng có những cái đẹp không tiền của nào cũng có thể mua được.

Duy Khánh thực hiện