Ngọc Châu vượt mặt 'nấm lùn' Fung La trở thành Quán quân Next Top Model 2016

Sau 2 phần thi catwalk và Photoshot trong lồng kính, giám khảo Thanh Hằng công bố tên người chiến thắng của Vietnam's Next Top mùa thứ 7. Quán quân cuộc thi đã được trao cho Ngọc Châu, chân dài đến từ Trà Vinh. Trước đó, nhiều khán giả dự đoán, 'nấm lùn' Fung La sẽ trở thành Quán quân Next Top năm nay bởi chủ đề 'break the rules' (phá bỏ mọi giới hạn) là dành cho chân dài chỉ có chiều cao 154 cm.