Nghệ nhân Tây Ban Nha và những đôi giày cá tính

Ông Luis Antonio Torres sẽ giúp khách hàng có những đôi giày với chất lượng, kiểu dáng và màu sắc đặc biệt cùng dịch vụ đóng giày 'Made-to-Order'.

Sau thành công của dịch vụ may đo veston cao cấp với chuyên gia từ Canali - một trong những thương hiệu thời trang nam lớn của Italy, Luala Milano tiếp tục giới thiệu đến khách hàng yêu thích các dịch vụ đặc biệt của nghệ nhân đóng giày đến từ Tây Ban Nha - ông Luis Antonio Torres.

“Made-to-Order” lần đầu tiên được thực hiện tại Luala Milano, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Trong các ngày 26-28/12, ông Antonio sẽ trực tiếp đo đạc và tư vấn cho khách hàng, đồng thời sẽ trình diễn kỹ thuật pha chế và sơn màu cho giày, nhằm giúp các quý ông sành điệu lựa chọn được cho mình những sản phẩm ưng ý nhất cho dịp lễ hội cuối năm.

Nghệ nhân Antonio Torres thực hiện sơn mầu lên giày.

Antonio Torres khởi nghiệp tại thương hiệu Christian Dior trong thời gian John Galliano là nhà thiết kế, sau đó đảm trách những vị trí quan trọng tại Gucci (dưới thời kỳ của Tom Ford) và Giorgio Armani. Cảm hứng sáng tạo của Antonio chịu sự ảnh hưởng lớn từ Tom Ford trong suốt quá trình làm việc cho Gucci. Antonio cũng có thời gian dài tu nghiệp tại Naples, nơi ông có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm và tinh hoa từ những nghệ nhân bậc thầy của Italy.

Antonio chia sẻ, tất cả các đôi giày của ông đều được làm bằng tay. Sử dụng phương pháp goodyear welted, ông cho ra đời những đôi giày chất lượng. Để làm ra một sản phẩm, Antonio cần thực hiện tổng cộng 167 công đoạn. Da giày được cung cấp từ những xưởng thuộc da hàng đầu tại Pháp, Italy và Anh Quốc, chỉ gồm những loại da hạng A. Lớp da lót bên trong, tiếp xúc với chân người đi, được làm bằng da bê hoặc da dê cao cấp. Một điểm đặc biệt của những đôi giày do ông đóng là lớp đế trong chỉ được lót một nửa. Nhờ vậy, khách hàng có thể nhìn thấy lớp da tự nhiên tuyệt đẹp tạo nên phần đế trong của sản phẩm.

Mẫu giày do Antonio Torres thiết kế, được đóng theo kỹ thuật Goodyear Welted.

Gót giày được làm toàn bộ bằng da và được phủ một lớp sáp mỏng, có hình dạng hơi vát từ trên xuống (Pitch Heel). Đây cũng là điểm đặc sắc của những đôi giày Made-to-Order này, khác biệt với kiểu gót thẳng của những sản phẩm thông thường, vốn có thể được làm ra dễ dàng với khuôn cắt có sẵn. Gót kiểu Pitch Heel mang lại sự thanh mảnh, lịch lãm và chỉ có thể được làm bằng tay. Chỉ những đôi giày cao cấp, được đặt đóng riêng mới có kiểu gót này, vì tốn nhiều thời gian để làm ra chúng. Gót Pitch Heel là một trong dấu hiệu rõ rệt cho thấy một đôi giày được đóng với tay nghề thủ công bậc thầy và làm theo đơn đặt hàng riêng (Bespoke) - một điều hiếm thấy trong thế giới của giày da ngày nay.

Đế ngoài của giày làm toàn bộ bằng loại da được thuộc bằng chiết xuất thực vật có nguồn gốc từ Italy. Ông chỉ sử dụng loại da tốt nhất, không chỉ vì đặc tính bền mà còn vì khả năng ăn màu khi nhuộm. Phần đinh tán trên đế cũng được đóng hoàn toàn bằng tay. Những đôi giày của Antonio còn trở nên thanh lịch, thon gọn hơn nhờ phần “eo” (đoạn hẹp nhất trên đế giày) được cắt vát. Với kỹ thuật này, sản phẩm sẽ có phom dáng nhẹ nhàng, tinh tế bởi phần đế gần như “biến mất” bên dưới thân giày. Kỹ thuật cắt vát (beveling) này thường chỉ được thực hiện trên những đôi giày được đặt đóng riêng, và chỉ những nghệ nhân lành nghề mới có thể làm được.

Antonio Torres tạo màu cho đế giày.

Chia sẻ về kỹ thuật pha chế và sơn mầu lên giày, Antonio cho biết, chưa nghệ nhân đóng giày nào tại Việt Nam từng trình diễn kỹ thuật này ngay trước mặt khách hàng. Người tiêu dùng sẽ có thể theo dõi ông thực hiện quy trình này để biết làm thế nào tạo ra màu sắc họ mong muốn cho sản phẩm của mình. Họ có thể bộc lộ cá tính và thể hiện gu thẩm mỹ riêng qua việc lựa chọn những màu sắc hoặc pha trộn các gam màu lạ, kết quả là những đôi giày độc đáo “không đụng hàng” .

Hai cốt giày chủ đạo sẽ được ông thực hiện: hiện đại và trẻ trug (Last #101), cổ điển và hơi hướng công sở (Last 695) với đủ các size giày từ 35 đến 47 với các dáng giày loafer, buộc dây, và slipper. Với hơn 40 mẫu do ông thiết kế, cùng sự lựa chọn đa dạng về chất liệu như da bê, da cá sấu, da đà điểu và da bò... cánh mày râu sẽ chọn được cho mình những mẫu giày vừa vặn, ưng ý về kiểu dáng để đặt đóng và “diện” trong những dịp lễ, Tết.

Thông tin liên hệ: Luala Milano, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3936 9899. Hotline: 016 666 08880.

(Nguồn: Luala Milano)