Ngày vàng giảm đến 50% tại Nine West

Chương trình ưu đãi 'Ngày vàng' áp dụng cho toàn bộ sản phẩm có mặt tại hệ thống cửa hàng toàn quốc chỉ trong ngày 9 và 10/8.

Nine West không còn xa lạ với các tín đồ thời trang hàng hiệu tại Việt Nam và đã có vị trí nhất định trong lòng giới mộ điệu. Những bộ cánh thời trang, thanh lịch; những đôi giày hợp mốt... của hãng đều đang được khuyến mại lớn, giảm đồng loạt 40% - 50%. Chương trình áp dụng cho tất cả các sản phẩm mới nhất của Nine West có mặt trong cửa hàng.

Đặc biệt, tại tòa nhà Bitexco (45 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM), Nine West đang tổ chức chương trình "Private sale". Các sản phẩm tại đây sẽ được bán đồng giá: 299.000 đồng đến 999.000 đồng. Ngoài ra, nhóm khách mua từ hai sản phẩm sẽ được giảm thêm 15% trên cùng hóa đơn. Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 8/8.

Hình ảnh bộ sưu tập hè 2014 của Nine West:

Gam màu trắng - đen tiếp tục là xu hướng hot trong mùa Xuân - Hè 2014, monochrome mang lại vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.

Thoải mái, năng động cùng các kiểu sandal theo phong cách bohemian.

Phong cách dịu dàng, nữ tính nhưng lịch sự tại công sở với các thiết kế trong bộ sưu tập Next Sweetness.

Lấy cảm hứng từ huyền thoại Hy Lạp hùng tráng và màu xanh thanh thoát của vùng biển Aegean, bộ sưu tập toát lên vẻ ngoài sang trọng.

Hãng giảm giá 40 -50% chỉ trong hai ngày 9 và 10/8.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline: 0987 898 889 - 0902 402 668.

Hệ thống cửa hàng của Nine West:

TP Hà Nội:

- Cửa hàng, 4&6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3828 8919.

- Cửa hàng 9, Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3946 0166.

- Cửa hàng 5, Tầng 1, Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. ĐT: 04.3974 6969.

- Cửa hàng S016, Tầng G, TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình. ĐT: 04.3787 8266.

- Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 04 6664 1116.

- Gian hàng 2008, Tầng 2 Parkson Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa. ĐT: 04.3857 5266.

- Gian hàng số 7 Đường số 3, Tầng B1, Tòa nhà Time City, 458 Minh Khai. ĐT: 04.3632 1666.

- Outlet: S0-12 , TTTM The Garden, Khu ĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội.

TP HCM:

- Cửa hàng 20&21, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1. ĐT: 08.3915 2999.

- Cửa hàng 06, 07, 08A & 05B, Tầng 1, Vincom Centre, 70 - 72 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08.3824 5333.

- Cửa hàng 20942, Tầng 2, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1. ĐT: 08.3822 0565

- Gian hàng: F1-0042, F1-0043, Tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis – 45 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08 3520 2202.

- Cửa hàng 1011,Tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5. ĐT: 08 2225 5561.

- Outlet: Parkson Flemington – 184 Lê Đại Hành, quận 11.

- Outlet: L2- Bitexco 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

