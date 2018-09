Ngày hội ưu đãi tại Nine West

Đến với hãng trong dịp tri ân tháng 11, bạn sẽ có cơ hội sở hữu những thiết kế hàng hiệu trẻ trung, sành điệu và thời trang với mức giá hấp dẫn.

Nine West tổ chức ngày hội “Black Friday”, duy nhất vào thứ 6, ngày 28/11 với mức ưu đãi lớn, giảm đồng loạt 30% bộ sưu tập thu đông. Đặc biệt, khách hàng còn được giảm thêm 20% cho sản phẩm xuân hè đang giảm 50%++.

Sau 8 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Nine West ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong ngành thời trang giày dép, túi xách và phụ kiện. Luôn tiên phong trong việc đưa thời trang sàn diễn vào đời thường, các thiết kế của hãng đi liền với xu hướng mới của làng thời trang, đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, chú trọng chất liệu để mang đến cảm giác thoải mái cho người dùng mỗi khi di chuyển.

Giày mũi nhọn Kurtail với chi tiết đính nơ lệch nữ tính là sự lựa chọn để diện từ ngày đến đêm.

Dù là giày oxford hay cao gót, họa tiết da báo đều là item nổi bật trên tổng thể trang phục.

Một chút hồng tro dịu dàng, một chút rock n’ roll với boot cổ ngắn da lộn KROWNER

Bạn sẽ thật duyên dáng, sành điệu với tông màu nâu và họa tiết da rắn.

Sự gợi ý kế hợp khéo léo giữa bộ đôi giày túi của Nine West.

Mix trang phục, túi xách và giày với màu xanh navy làm chủ đạo

Cao gót bít mũi Chyna với chi tiết đai khóa sẽ là "vũ khí lợi hại" giúp bạn ăn gian chiều cao.

Những đường cut-out khéo léo trên đôi boot mũi nhọn EmmaJean mang đến vẻ ngoài cuốn hút.

Boot cổ ngắn với phần gót 5- 7cm là sự lựa chọn thú vị để bạn bước đi tự tin mà vẫn ấm áp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ hotline: 0987 898 889 - 0902 402 668.

Hệ thống cửa hàng của Nine West:

TP Hà Nội:

- Cửa hàng, 4&6A Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3828 8919.

- Cửa hàng 9, Pacific Place, 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3946 0166.

- Cửa hàng 5, Tầng 1, Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng. ĐT: 04.3974 6969.

- Cửa hàng S016, Tầng G, TTTM The Garden, Khu đô thị The Manor, Mễ Trì, Mỹ Đình. ĐT: 04.3787 8266.

- Cửa hàng B1-R6-32 Vincom Royal City,72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. ĐT: 04 6664 1116.

- Gian hàng 2008, Tầng 2 Parkson Tower, 198B Tây Sơn, quận Đống Đa. ĐT: 04.3857 5266.

- Gian hàng số 7 Đường số 3, Tầng B1, Tòa nhà Time City, 458 Minh Khai. ĐT: 04.3632 1666.

- Outlet: Tầng G , TTTM The Garden, Khu ĐT Mễ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội.

TP HCM:

- Cửa hàng 20&21, Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1. ĐT: 08.3915 2999.

- Cửa hàng 06, 07, 08A & 05B, Tầng 1, Vincom Centre, 70 - 72 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08.3824 5333.

- Cửa hàng 20942, Tầng 2, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1. ĐT: 08.3822 0565

- Gian hàng: F1-0042, F1-0043, Tầng 1, Parkson Sai Gon Tourist, 35Bis – 45 Lê Thánh Tôn, quận 1. ĐT: 08 3520 2202.

- Cửa hàng 1011,Tầng 1, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, phường 12, quận 5. ĐT: 08 2225 5561.

- Outlet: Parkson Flemington – 184 Lê Đại Hành, quận 11.

- Outlet: 45 Ngô Đức Kế, quận 1, TP HCM.

- Outlet: Tầng 2, TTTM Icon 68, Tháp tài chính Bitexco, số 2, Hải Triều, quận 1, TP HCM.

