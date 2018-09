Next Top thực hiện thử thách tại Singapore

Top 7 của Vietnam's Next Top Model đã có phần thi ấn tượng tại Đảo quốc Sư tử.

Nếu ở tập trước, các người mẫu trẻ phải lặn sâu 4m dưới thủy cung tại Nha Trang thì ở tập này các thí sinh phải đối mặt với việc bay lơ lửng trên không ở độ cao 10m. Việc vừa phải điều khiển cơ mặt và phải tạo dáng trước ống kính trước lực đẩy của gió đã chứng tỏ bản lĩnh và sự cố gắng không ngừng của từng thí sinh.

Võ Thành An bất ngờ bứt phá ở “chặng đua” này. Trong thử thách thử làm tiếp viên hàng không, Thành An đã chinh phục được ban giám khảo về khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, sự tự tin trong giao tiếp. Bước sang phần thi thứ hai, Thành An thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong cách tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt. Chính điều đó đã giúp anh có được bức ảnh đẹp nhất và trở thành người chiến thắng ở tập 9.

Cũng trong tập này, Hồng Xuân và Nguyễn Thị Hợp đều khiến các thành viên trong ban giám khảo hài lòng với những gì họ đã thể hiện trong quá trình làm việc tại Singapore. Trái lại, việc giẫm chân tại chỗ đã khiến Hồng Vân mất đi cơ hội bước vào vòng sau.

7 thí sinh thực hiện thử thách bay trên không trong phần chụp ảnh ở tập 9 được ghi hình tại Singapore.

Sự nỗ lực của Hồng Xuân khiến các thành viên trong ban giám khảo đều hài lòng.

Thanh Hằng với phong cách thời trang cá tính khi đi chấm thi tại Đảo quốc Sư tử.

Quá tự tin và chủ quan khiến Hương Ly không có được bức ảnh đẹp khi tạo dáng bay.

Thanh Hằng, Adrian Anh Tuấn cho rằng so với thử thách chụp ảnh dưới nước, ở tập này Nguyễn Thị Hợp tiến bộ lên rất nhiều.

Theo đánh giá của ban giám khảo, Hồng Vân sở hữu chiều cao vượt trội, khuôn mặt ăn ảnh nhưng thiếu sự cầu tiến và không chịu thể hiện bản thân nên đã bị loại.

Thành An là thí sinh có bức ảnh đẹp nhất tại thử thách lần này.

Khánh Minh