NEM ưu đãi 50% dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Mừng đại lễ, từ ngày 6/4, NEM tổ chức chương trình ưu đãi 50% đồng thời tặng thêm 20% cho cả khách hàng mua trực tiếp và online.

Theo đó, toàn bộ thiết kế mới thuộc bộ sưu tập "Say Hi to Summer" cập nhật xu hướng mùa xuân hè 2017 đều nằm trong chương trình ưu đãi. Thương hiệu còn đồng giá 699.000 đồng cho dòng sản phẩm áo dài cách tân. Ngoài ra, đầm liền, juyp, quần Tây, sơ mi cách điệu, áo khoác mỏng, bộ sưu tập đầm gấm cao cấp cùng nhiều phụ kiện khác như khăn lụa, hoa cài áo, ví cầm tay sành điệu cũng được đồng giá từ 199.000 đồng.

Đây là dịp để chị em dễ dàng sở hữu những món đồ thời trang công sở cao cấp với giá ưu đãi. Đợt khuyến mãi này có cả những mẫu trang phục độc quyền của thương hiệu, chưa từng xuất hiện trước đó. NEM cũng sẽ bổ sung hàng liên tục để đảm bảo số lượng và chất lượng cho phái đẹp làm mới phong cách.

(Nguồn: NEM)