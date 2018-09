NEM ưu đãi 35% tri ân khách hàng

Thời tiết bắt đầu vào đông, NEM tri ân khách hàng với chương trình ưu đãi 35% trên toàn hệ thống từ ngày 7/12 đến ngày 16/12.

Bộ sưu tập "New look for new season" của hãng ra mắt với sự ưu đãi lớn cho toàn bộ khách hàng thân thiết. Đây là món quà đặc biệt mà hãng dành tặng cho giới mộ điệu thời trang tại Việt Nam khi cái rét đang tới. Bộ sưu tập là sự pha trộn phong cách Pháp quyến rũ và sang trọng với những mẫu váy ôm sát đã và đang gây sốt trên toàn thế giới. Những thiết kế mới nhất của NEM sử dụng gam màu rực rỡ đang "làm mưa làm gió" tại các kinh đô thời trang trên thế giới như: vàng mustard, cam cháy, đỏ tía, đỏ đun, xanh rêu... góp phần tạo nên bức tranh thời trang mùa đông dịu dàng và ngọt ngào, ấm áp.

Những mẫu trang phục đẹp mắt trong bộ sưu tập mới của NEM:

Showroom của NEM trên toàn quốc:

- 58 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39386199.

- 22 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 39283559.

- 156 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: (04) 39939979.

- 8 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel: (04) 37727168.

- 503 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.Tel: (04) 37246555.

- 28 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (04) 37957868/ (04).37957899

- Trung tâm bán buôn và Outlet, 97 Mã Mây, Hà Nội. Tel: 0946.606.336 (Ms Vân).

- 158 Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng. Tel: (031) 3839955.

- 36 Trần Hưng Đạo, Hải Dương. Tel: (0320) 3830899.

- 661 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh. Tel: (033) 3511899.

- 25 Đại lộ Lê Lợi, Lam Sơn, Thanh Hóa. Tel: (037) 8888686.

- 127-129 Đồng Khởi, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 38258918.

- 335 Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, TP HCM. Tel: (08) 22426588.

- 195A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 38233573.

Hotline tư vấn: 0918 621 569 - 0966 612 569 - 0915 566 762.

Website: www.newnem.com/.

Facebook: www.facebook.com/nemluxury.

(Nguồn: NEM)