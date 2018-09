Naomi Campbell, siêu mẫu khó ưa đa tài

'Lôi cuốn, đầy mưu mẹo, thô lỗ nhưng làm được mọi điều không thể...' là những gì người ta nói về 'viên ngọc đen'.

Lý lịch trích chéo: Tên đầy đủ: Naomi Campbell

Ngày sinh: 22/5/1970

Cung hoàng đạo: Song Sinh

Nơi sinh: Anh

Chiều cao: 1m83

Các số đo: 86-61-86

Phong cách thời trang: Cá tính, mạnh mẽ

Thành tích:

Người mẫu da màu đầu tiên chụp bìa cho Elle của Anh trong hơn 20 năm (1988)

Người mẫu da màu đầu tiên được lên ấn bản tháng 9 của tạp chí Vogue Mỹ (1989)

Bước vào giới showbiz vào giữa và cuối những năm 1970, Naomi Campbell bắt đầu được công chúng chú ý khi xuất hiện trên video ca nhạc Is This Love của Bob Marley và I'll Tumble 4 Ya của Culture Club. Tuy vậy, phải tới năm 15 tuổi, khi đang đi dạo ngắm quần áo ở các cửa hàng, cô mới được Beth Boldt, giám đốc của công ty quản lý người mẫu, phát hiện.

Kết quả là vào tháng 4, ngay trước sinh nhật lần thứ 16, Naomi được mời với tư cách là người mẫu da màu đầu tiện được chụp bìa cho báo Elle của Anh trong suốt hơn 20 năm, đánh dấu cho bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. "Hồi đó tôi chẳng có tiền mua tạp chí nên không biết muốn làm người mẫu thì phải tạo dáng thế nào. Vậy là tôi tự 'bịa' ra các tư thế. Nhờ những kiến thức múa học được từ Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti, tôi tạo nhiều dáng khi đang nhảy trên không trung và các nhiếp ảnh gia có vẻ rất thích điều đó".

Một vài năm, tiếng tăm của Naomi "nổi như cồn". Cô được các nhà thiết kế danh tiếng như Gianni Versace, Azzedine Alaia hay Isaac Mizhahi mời về diễn catwalk. Đồng thời, chân dài được làm việc cùng các nhiếp ảnh gia "hot" như Peter Lindbergh, Herb Ritts và Bruce Weber. Cùng với Christy Turlington và Linda Evangelista, Naomi Campbell đứng trong danh sách ba người mẫu nổi tiếng và "đắt sô" nhất thời bấy giờ.

Tuy vậy, sự nghiệp của Naomi cũng gặp phải những cản trở không nhỏ bởi thời đó làng mốt có sự kỳ thị không nhỏ đối với mẫu da màu. Cô kể lại lần ký hợp đồng với Dolce & Gabbana, trước những thành kiến của hãng, hai người bạn Christy Turlington và Linda Evangelista đã không ngần ngại nói với đối tác: "Nếu công ty không muốn Naomi thì chúng tôi cũng sẽ không hợp tác đâu". Môt lần khác khi làm việc với tờ Elle của Pháp, Yves Saint Laurent, người thầy đỡ đầu cho Naomi trong sự nghiệp làm mẫu vào năm 1988, đã đe dọa sẽ rút quảng cáo khỏi tạp chí nếu không chấp nhận cho người mẫu da màu lên trang bìa.

Làng mẫu thế giới từng tỏ ra kỳ thị ra mặt đối với những người mẫu da màu như Naomi Campbell.

May mắn liên tục đến với "Báo Đen" lúc đó. Những năm 1980-1990, trong mỗi buổi casting, các nhà thiết kế đều phải có mặt và tự tay chọn ra người mẫu thể hiện. Rồi họ phải dành thời gian ăn tối cùng nhau, trò chuyện để hiểu rõ hơn về các bộ sưu tập. Sau khi chụp bìa cho Elle Pháp, cô phát hiện mình bị mất hộ chiếu và tiền ngay trước cuộc hẹn ăn tối với nhà thiết kế Azzedine Alaia. Không còn cách nào khác, siêu mẫu đành phải nhờ mẹ đưa tới nhà hàng để bảo lãnh, đồng thời làm phiên dịch hộ vì Azzedine chỉ nói tiếng Pháp. Trong suốt buổi nói chuyện, nhà thiết kế người Thổ Nhĩ Kỳ nói với mẹ chân dài rằng hãy để ông chăm sóc cho Naomi. Từ ngày ấy, Naomi gọi ông là cha.

Chân dài da màu kể cô không chỉ may mắn khi có được người bạn và người cha đỡ đầu tốt mà còn được học hỏi từ những người giỏi nhất. "Yves Saint Laurent lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Tôi cũng là người duy nhất có thể trò chuyện với ông hồi ấy. Trong khi, Gianni Versace lúc nào cũng tỏ ra trân trọng những ai ông từng làm việc cùng. Mỗi khi nhận giải thưởng, Gianni luôn muốn các người mẫu có mặt để chia sẻ niềm vui cùng mình". Bên cạnh đó, "viên ngọc đen" cũng cho biết giờ cô đã có thêm những người bạn thân như gia đình là Donatella và Allegra Versace.

"Điều khiến những siêu mẫu ngày trước có vị trí khác hẳn với bây giờ là bởi chúng tôi có mối quan hệ thực sự với nhà thiết kế. Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng vậy, những tên tuổi như Steven Meisel cho đến Mario Testino đều là những người chúng tôi rất thân thiết. Chính các trung gian như nhà sản xuất hay giám đốc casting ngày này là điều tạo nên rào cản cho mối quan hệ giữa người mẫu và nhà thiết kế", Naomi nói thêm.

Naomi Campbell là một trong số ít những người mẫu da màu thành công vào những năm 1980-1990.

Sau khi lên bìa Elle Pháp, Naomi Campbell trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue phiên bản Mỹ vào tháng 9/1989. Đây cũng là thời điểm mà Vogue tung ra ấn bản quan trọng nhất vào mỗi năm.

Đến khoảng 1998, Naomi Campbell tuyên bố nghỉ diễn trên sàn catwalk, một thời gian ngắn trước thời điểm tạp chí Time dự báo thời đại của các siêu mẫu kết thúc. Mặc dù vậy, chân dài vẫn tiếp tục chụp hình cho các tờ báo với các bộ ảnh đình đám như Modern Muses (các nàng thơ thời hiện đại) của nhiếp ảnh gia Anne Leibovitz.

Đến nay, Naomi vẫn được các hãng thời trang và show truyền hình săn đón. Năm 2012, cô có cơ hội được khép lại thế vận hội Olympic 2012 cùng các chân dài khác bằng những bộ trang phục Haute Couture của các nhà thiết kế Anh. Song song với diễn thời trang, Naomi Campbell còn từng tham gia vào các lĩnh vực khác như diễn phim, ca hát và viết sách.

Naomi vẫn tạo ra sức hút trên sàn catwalk dù đã bước sang tuổi 43.

Năm 2013, Naomi trở thành chuyên gia hướng dẫn cho cuộc thi tìm kiếm người mẫu The Face do Nigel Barker, cựu giám khảo America's Next Top Model, cầm đầu cùng hai siêu mẫu khác là Coco Rocha và Karolina Kurkova. Tháng 6, chân dài trở lại ngoạn mục trên sàn catwalk với màn mở đầu cho hãng thời trang Versace (Xem thêm tại đây). Nhà thiết kế Donatella Versace đã không tiếc lời để ca ngợi vẻ đẹp của người mẫu U40 rằng "Cô ấy trông vẫn thật hoàn hảo. Hãy nhìn đôi chân kìa, chúng thật tuyệt vời".

Mặc dù có tài nhưng Naomi không phải người quá được yêu mến. Chân dài từng khiến Tyra Banks ấm ức bởi những hiểu lầm về sự ganh đua trong nghề mẫu. Một số người khác cho rằng Naomi Campbell thô lỗ, kênh kiệu và hống hách. "Người ta bảo cô ấy là kẻ hư hỏng và thích làm phiền người khác. Nhưng thực sự Naomi không thế. Cô ấy kiên quyết và rất hào phóng, hai phẩm chất mà chẳng ai nhắc tới bao giờ", Versace minh oan cho người bạn thân.

Về phần mình, Naomi chỉ nói ngắn gọn: "Tôi có hách dịch không? Tất nhiên rồi. Bản thân tôi không thích bị thua, nếu tôi từ chối một lời đề nghị nào thì sau đó tôi sẽ cố tìm ra lý do để lại chấp nhận nó. Tôi là người trung thành và hào phóng. Quan trọng hơn, tôi không làm những thứ vô nghĩa".

Naomi cho biết cô cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. "Tôi là người thích chiêm nghiệm nhưng lại sống theo bản năng. Và tôi yêu con người thực của mình. Trong cuộc sống, người ta không thể tránh được việc mình bị ai đó chê trách vì họ có một nhược điểm nào đó. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi đủ cởi mở để đối mặt với nó. Tôi biết rõ những sai lầm mình từng gây ra, chấp nhận chúng và cố gắng không tái phạm. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc điều gì cả. Tôi không muốn sống trong hối tiếc".

Naomi Campbell ấn tượng trên các tạp chí thời trang

Thành Trương

Ảnh: Tumblr