Nàng mẫu Victoria's Secret khoe thân gầy với áo tắm

Trong năm qua, chân dài 23 tuổi là người mẫu Bồ Đào Nha đầu tiên góp mặt trên ấn phẩm áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated và giành giải thưởng "Rookie of the Year" (Tân binh của năm) do tạp chí này bình chọn.