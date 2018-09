Mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần

Xuất hiện tại tiệc Noel do chính mình tổ chức, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My gây ấn tượng trong bộ đầm đuôi cá đắp ren yêu kiều do nhà thiết kế Hoàng Hải thực hiện, nhấn nhá vẻ gợi cảm bằng chi tiết khoét ngực sâu sexy.