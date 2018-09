Mỹ nhân thế giới quý phái trong trang phục Bottega Veneta

Bông hồng nước Anh - Rosamund Mary Ellen Pike nổi tiếng với các vai diễn trong Die Another Day (2002), Pride and Prejudice (2005), Fracture (2007). Với vai nữ chính trong bộ phim Gone Girl (2014), Pike nhận giải thưởng Quả cầu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc. Trong đêm gala do IWC tổ chức tại New York, cô nàng diện bộ suit mang đậm hơi hướng cổ điển của Bottega Veneta thuộc bộ sưu tập thu đông 2017.