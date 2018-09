Mỹ nhân quốc tế đổ bộ chung kết Elite Model Look Việt Nam

Hoa hậu Hà Lan 2010 Desiree Van den Berg, siêu mẫu gốc Việt Navia Nguyễn cùng góp mặt trong sự kiện quy mô, hoành tráng này.

Chung kết cuộc thi Elite Model Look Vietnam 2014 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, diễn ra vào tối 6/9, hứa hẹn mang đến cho giới mộ điệu những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ. Đặc biệt, công ty Elite Quốc tế đã mời thành phần tham dự rất hùng hậu, chưa có cuộc thi nào ở nước ta chào đón nhiều ngôi sao của làng thời trang quốc tế như vậy. Ban tổ chức đã hé lộ một số nhân vật hot nhất sang Việt Nam lần này.

1. Navia Nguyễn

Siêu mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Việt Navia Nguyễn là gương mặt quen thuộc trong những năm 1990 tại các chương trình diễn thời trang và hình ảnh cho nhiều nhà thiết kế thời trang cao cấp lớn như Chanel, Karl Lagerfeld, John Galliano, Fendi, Christian Dior hay những thương hiệu đại chúng như GAP và Tommy Hilfiger.

Cô từng lên trang bìa tạp chí thời trang danh giá Vogue ở Mỹ, Pháp và Ý, dưới ống kính của các chuyên gia chụp ảnh thiên tài như Ellen von Unwerth, Peter Lindbergh... Nàng mẫu góp mặt trong bộ sưu tập Swimsuit Issue của Sports Illustrated, là người mẫu châu Á đầu tiên xuất hiện trên tạp chí này. Năm 1996 cô được mời chụp ảnh lịch cho hãng Pirelli danh tiếng của Ý, tiếp nối sau là các biểu tượng thời trang như Monica Bellucci, Cindy Crawford, Naomi Campell, Penelope Cruz, Jennifer Lopez, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima....

Người đẹp sinh năm 1973 đã ghi danh mình như một trong những siêu mẫu đầu tiên trên thế giới kinh doanh thời trang hướng tới châu Á từ nhiều năm trước và được tôn vinh trong "50 người đẹp nhất" do tạp chí People bình chọn, trước khi quay sang thử sức với phim ảnh như Memoirs of a Geisha và Hitch. Cô cũng tham gia một tập trong bộ phim truyền hình ăn khách Sex and the City.

2. Jennifer May Cope

Jennifer là giám đốc tuyển chọn người mẫu của tập đoàn Elite Group. Cô là người định hướng xu thế người mẫu cho các nhà thiết kế trong tương lai. Jennifer làm việc với hầu hết các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới và các tuần lễ thời trang ở Milan, New York, Paris, London....

3. Stephane Julien

Stephane đảm đương chức vụ giám đốc khu vực châu Á của Fashion TV, một kênh chuyên biệt về thời trang. Có xuất xứ từ Pháp, FTV tập trung vào sắc đẹp, xu thế thời trang, phong cách trên cả 5 lục địa. Đó là con đường ngắn nhất để tìm hiểu xu thế mới nhất của thời trang toàn cầu và các gương mặt tiêu biểu của ngành thời trang với hơn 1,2 tỷ người theo dõi thường xuyên.

4. Siêu Mẫu Desiree Van den Berg

Desiree sinh năm 1987, là Hoa Hậu Hà Lan năm 2010, người đẹp đầu tiên của đất nước muôn hoa tham gia ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới gồm Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Trái đất. Mỹ nhân xứ sở hoa tulip giành vị trí thứ 13 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

5. Siêu mẫu Nathalie Den Dekker

Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012 Nathalie den Dekker năm nay 24 tuổi cũng là một nhan sắc nổi bật của Hà Lan. Ngoài cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2012, cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Hà Lan 2012, lọt Top 15 Hoa hậu Thế giới 2012, Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế 2013.

