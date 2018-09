Mua sắm ưu đãi lớn với Nine West

Từ 25/6 đến 8/7, khách hàng dễ dàng mua sắm phụ kiện mình yêu thích trong chương trình khuyến mãi tại Nine West Robins Crescent Mall.

Cơ hội để bạn trải nghiệm những thiết kế hàng hiệu trong bộ sưu tập hè của Nine West với mức giảm từ 20% đến 40%, ưu đãi thêm 15% với hóa đơn từ 2 sản phẩm bất kỳ.

Trên thị trường giày dép và phụ kiện, Nine West luôn cập nhật những điểm mới lạ trên sàn diễn thời trang vào thiết kế của mình. Sản phẩm được thiết kế trên các chất liệu cao cấp, nhằm đem lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Trong các bộ sưu tập mới của Nine West, phái đẹp sẽ tìm được một đôi giày cao gót hay một chiếc túi xách phù hợp cho các dịp khác nhau. Tại sự kiện mua sắm của Nine West ở TTTM Robins, các tín đồ thời trang dễ dàng sở hữu các sản phẩm mới mức gái ưu đãi.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập hè với mức giá ưu đãi tại Robins Crescent Mall:

Giày xăng đan ánh kim FAROE, giá gốc 2,29 triệu đồng giảm còn 1,603 triệu đồng.

Giày sandal AMARYLLIS, giá gốc 3,39 triệu đồng, giảm còn 2,034 triệu đồng.

Giày d’orsay CHACHING được khoét rỗng phần thân, với gót cao vừa phải dành cho cô nàng văn phòng thường xuyên di chuyển. Giá gốc 2,99 triệu đồng giảm còn 2,392 triệu đồng.

Giày d’orsay FITNEST đính đá phù hợp trong những buổi tiệc sang trọng. Giá gốc 3,49 triệu đồng, giảm còn 2,617 triệu đồng.

Giày d’orsay DOREY với điểm nhấn đến từ màu sắc. Giá gốc 3,29 triệu đồng, giảm còn 2,632 triệu đồng.

Sandal ankle strap CRUDENZA với phần quai to bản ấn tượng. Giá gốc 2,99 triệu đồng, giảm còn 2,093 triệu đồng.

Giày bệt DEPUTY đơn giản và dễ dàng di chuyển.Giá gốc 2,69 triệu đồng, giảm còn 2,152 triệu đồng.

Giày hở mũi da lộn với phần quai ấn tượng. Giá gốc 3,29 triệu đồng, giảm còn 2,303 triệu đồng.

Đế bệt mũi nhọn OTHERHALF. Giá gốc 2,89 triệu đồng, giảm còn 2,312 triệu đồng.

Đế bệt hở mũi phối ren. Giá gốc 2,49 triệu đồng, giảm còn 1,494 triệu đồng.

Liên hệ: Nine West Hotline: 098 789 8889 (Hà Nội) - 090 240 2668 (TP HCM) Địa điểm: Khu vực sự kiện Nine West, tầng G, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, quận 7, TP HCM Fanpage: www.facebook.com/ninewestvietnam

(Nguồn: Nine West)