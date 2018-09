Mua hàng hiệu giảm giá ngay tại kho

Nine West, Black Rivet, Nike, Guess… và hàng chục thương hiệu thời trang toàn cầu khác nhập từ Mỹ được ưu đãi đến 60% tại Luxury Outlet Sales.

Tại TP HCM, bạn có thể đến thẳng kho trưng bày của trang thương mại điện tử www.hanghieusales.com để chọn lựa và mua hàng sale từ Mỹ nhập về. Ông Lê Vũ Thành An, phụ trách kinh doanh mảng hàng hiệu của Công ty cổ phần đầu tư thương hiệu quốc tế (đơn vị sở hữu hanghieusales.com) cho biết: “Vốn chỉ nhập khẩu hàng hiệu sale tại Mỹ về phân phối sỉ cho các cửa hàng trong nước, từ giữa năm 2013, công ty đã thử nghiệm hoạt động mô hình mới là bán lẻ hàng hiệu sale tại kho”.

Khách thích thú với việc thoải mái lựa hàng hiệu ngay tại kho.

Theo ông An, nhờ bán ngay tại kho nên sẽ tiết kiệm chi phí trưng bày, trang trí, mặt bằng… tất cả sẽ giúp giá một món hàng hiệu sale tại Mỹ được bán tại kho giá gần tương đương nhau. Kiểm chứng bằng cách so giá bán tại Luxury Outlet Sales với giá bán trực tuyến tại Mỹ, một cái túi xách Nine West chỉ lệch nhau chưa tới 100.000 đồng. Sẽ đắt hơn nếu người mua tự đặt hàng và mất phí thanh toán, chuyển hàng từ Mỹ về. Trong khi mua tại kho hay đặt qua mạng hanghieusales.com bạn đều được đổi, trả lại hàng như chính sách của các siêu thị lớn ở Mỹ.

Bạn có thể thoải mái chọn hàng ngay tại kho trưng bày 35/21C Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM (9 giờ đến 19 giờ hằng ngày) hoặc đặt hàng qua web giao toàn quốc không mất phí.

Trong đợt sale cuối năm kéo dài đến 31/1, mua ngay tại kho, ngoài việc lựa được hàng độc (do ít mẫu, không đủ size nên không giới thiệu trên web), người mua còn được chính sách giảm thêm 10% nếu mua từ 5 món trở lên (dù toàn bộ hàng hiệu tại kho đều đã là hàng sale từ 20% đến 60% trên giá gốc tại Mỹ).

Một khảo sát của chính khách hàng cho biết, quần jean Levis ở các trung tâm thương mại lớn giá từ 1,85 triệu đồng đến 2,55 triệu đồng, thì tại kho bạn có thể mua từ 990.000 đồng (giá sau khi sale). Áo Lacoste chính hãng giảm khoảng 30% so với bán tại các trung tâm thương mại... Các mẫu mang thương hiệu thể thao như: Jordan, Nike, Polo… được sale còn từ 249.000 đồng đến 499.000 đồng một sản phẩm.

Các sản phẩm GAP, Polo đang sale đến 50% - 60% so với giá gốc.

Tất cả các mẫu đầm ngắn của các thương hiệu thời trang tại New York như: XOXO, Bebop, Rachel, CK… phù hợp đi tiệc cuối năm cũng được sale 50% còn từ 629.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng. Nước hoa được giảm khoảng 20-30%; túi xách, ví giảm 50-60%...

Tại kho, nhân viên công ty sẽ hướng dẫn khách cách phân biệt hàng chính hãng và hàng nhái bằng nhiều cách như quét code trên sản phẩm, tem chống giả của siêu thị Mỹ (nhà cung cấp nguồn hàng)… Và quan trọng là toàn bộ tem giá gốc của nhà sản xuất trên sản phẩm nếu có đều được giữ lại để khách tham khảo để chắc chắn là sale thật chứ không phải nâng giá để sale.

(Nguồn: hanghieusales.com)