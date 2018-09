'Mua hai tặng một' tại Rosemary Boutique

Chương trình ưu đãi được áp dụng trong ngày 1/1 nhân dịp sinh nhật 2 năm của Rosemary Boutique.

Chương trình ưu đãi trên được áp dụng thêm trong đợt sales cuối năm, tạo cơ hội cho khách hàng sở hữu những sản phẩm thời trang được nhập khẩu trực tiếp từ xứ sở sương mù.

Rosemary Boutique là nhà phân phối độc quyền của các hãng thời trang và phụ kiện Anh Quốc như Closet, Darling, Fever London, Izabel London, Bruno Premi, Modalu và Fiorelli. Chương trình được áp dụng cho chuỗi cửa hàng của Rosemary Boutique và Izabel London chỉ trong ngày 1/1/2014.

Một số sản phẩm đang được ưu đãi trong chương trình này:

Rosemary Boutique:

- 8b Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04 6257 6555

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 2, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5022.

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, Tầng G, Hà Nội. ĐT: 04 3787 8791

Facebook: www.facebook.com/rosemarybtq

Izabel London:

- Vincom C, Bà Triệu, tầng 1, Hà Nội. ĐT: 04 6253 5082.

- The Garden, Mễ Trì, tầng G, Hà Nội. ĐT: 04 3787 8791

Facebook: www.facebook.com/IzabelVietnam

(Nguồn: Rosemary Boutique)