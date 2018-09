Một ngày của người mẫu ở tuần lễ thời trang

Phía sau vẻ ngoài hào nhoáng, các tuần lễ thời trang luôn là thời điểm áp lực với người hoạt động trong làng mốt. Nếu êkip tổ chức show phải ráo riết đảm bảo được số lượng trang phục, chỗ ngồi, khách mời, PR... thì giới chân dài luôn phải "gồng mình" đáp ứng đủ lịch diễn từ các hãng trong thời gian eo hẹp. Bước chân vào làng mẫu từ năm 19 tuổi, tháng 3/2010, Kel Markey diễn thời trang để trả tiền học đại học. Cô từng làm việc với các hãng như Calvin Klein, Louis Vuitton, Marc by Marc Jacob... cùng những tạp chí i-D hay Dazed and Confused. Công ty quản lý của chân dài sinh năm 1991 là Supreme Management, top 17 công ty quản lý người mẫu hàng đầu ở Mỹ. Năm 2011, Kel Markey lọt vào top người mẫu catwalk nhiều nhất. Một năm sau, cô được diễn tới 60 show ở các tuần lễ thời trang lớn xuân hè 2013 tại New York, London, Milan và Paris.