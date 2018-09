Mommy ra mắt bộ sưu tập thu đông

Mùa thu đông năm nay, Mommy cho ra mắt các mẫu thiết kế mới với sự thể hiện độc đáo và sáng tạo.

Thời trang bầu với những xu hướng nổi bật như họa tiết in hoa, họa tiết Gothic kết hợp cùng công nghệ cắt laser đã tạo nên những thiết kế trẻ trung, sành điệu. Nghiên cứu về các đặc điểm của người phụ nữ khi mang bầu cũng như thời tiết miền Bắc, Mommy đã chọn lựa những chất liệu vải đặc biệt để thiết kế những mẫu váy cho mùa thu đông đảm bảo giữ ấm và tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Trong bộ sưu tập thời trang mặc nhà dành cho mùa thu đông, Mommy tinh tế khi xử lý chất liệu nỉ, cotton, rayon cùng một số chất liệu vải cao cấp có thành phần elastane độ hút ẩm tốt do có lớp xơ tự nhiên bọc bên ngoài. Do đó, các mẫu thiết kế tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc, có tính đàn hồi cao, vừa ôm sát cơ thể, nhưng cũng rất dễ chịu và tiện lợi cho các hoạt động. Những mẫu thiết kế là sự kết hợp của xu hướng thời trang và công nghệ dệt may giúp các bộ mặc nhà trở nên lôi cuốn và hiện đại hơn.

Chương trình đặc biệt Summer Clearance Sale - Xả kho toàn bộ hàng hè: giảm giá 70% tất cả sản phẩm bầu, đồng giá 149.000 đồng một bộ mặc nhà, áp dụng tại toàn bộ Mommy miền Bắc và Vinh, đến hết ngày 25/9.

Website: www.mommy.vn ; Facebook: www.facebook.com/ThoitrangMommy

(Nguồn: Thời trang Mommy)