Mommy giảm 40% toàn bộ sản phẩm

Chương trình ưu đãi 'Mừng giáng sinh' được áp dụng từ ngày 5/12 đến ngày 24/12.

Để chào đón mùa đông và Noel sắp tới, thời trang bầu và mặc nhà Mommy thực hiện chương trình giảm giá 40% cho tất cả sản phẩm mới trên toàn bộ hệ thống showroom và online. Chương trình áp dụng từ ngày 5/12 đến ngày 24/12. Ngoài ra, bạn còn nhận được chương trình ưu đãi đặc biệt “mua 4 tặng 1” dành cho sản phẩm quần tất Made in Japan - phụ kiện của phái đẹp được bán tại hệ thống showroom của Mommy.

Aó bầu AV 065: giá sau giảm là 210.000 đồng.

Aó bầu AV 102: giá sau giảm là 225.000 đồng.

Áo bầu Len AV 086: giá sau giảm là 210.000 đồng.

Bộ đồ sau sinh BH 358: giá sau khi giảm 270.000 đồng.

Váy bầu vv 112: giá sau khi giảm là 330.000 đồng.

Váy bầu vv 158: giá sau khi giảm là 330.000 đồng.

Váy bầu VV166: giá sau khi giảm là 330.000 đồng.

Váy bầu VV167: giá sau khi giảm là 330.000 đồng.

Váy bầu vv 134: giá sau khi giảm là 330.000 đồng.

Bộ mặc nhà giảm 40%.

Địa điểm áp dụng:

- Showroom 1: 109 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Tel:046.292 0086

- Showroom 2: 7,B7 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội. Tel:046.275 5598

- Showroom 3: 126A Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 043.622 8681

- Showroom 4: 304 Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội. Tel: 043.873 7804

- Showroom 5: 28A Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tel: 043.759 2709.

- Showroom 6: 22 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 043.311 9550.

- Showroom 7: 111-B1 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Tel: 043.573 9784.

- Showroom 8: 374 Nguyễn Trãi, Cổng chợ Phùng Khoang, quận Thanh Xuân, Tel: 043.554 4830

- Showroom 9: 247 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04. 32535246 (khai trương 12 - 20/11).

- Showroom 10: 348 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP HCM. Tel: 08. 3818 1677.

- Showroom 11: Shop 17 Big C Hạ Long - Cột số 5, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Tel: 033 382 0409.

- Showroom 12: Shop 3 Big C Hải Dương- Phường Nhị Châu, TP Hải Dương,Tel:0320 384 0610.

- Showroom 13: Shop 19 Big C Vinh - số 2 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Tel: 0383 999 499.

Sales online: 04.3786.8800 - 0936.86.8080.

Facebook: https://www.facebook.com/ThoitrangMommy.

Website: http://mommy.vn/.

(Nguồn: Mommy)