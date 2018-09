Mix đồ dạo phố chất như Taylor Swift

Đừng quên chú ý tới màu sắc để tạo nên tổng thể hài hòa như người đẹp tóc vàng. Trong set đồ này, giọng ca You Belong With Me khéo léo chọn son môi ton-sur-ton thắt lưng, và túi xách đồng điệu đôi giày quai ngang xinh xắn.