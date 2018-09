Mix đồ 5 ngày cho nàng công sở

Vào mùa đông, váy dạ kèm áo khoác nhẹ sẽ khiến chị em phong cách mà vẫn ấm áp.

Dù sở hữu cả tủ quần áo với nhiều mode đa dạng nhưng mỗi sáng trước khi đi làm, các nàng đều tần ngần không biết chọn trang phục thế nào sao cho phù hợp. Khi tới công sở, phụ nữ luôn muốn mình cá tính, thời trang nhưng vẫn phải đảm bảo kín đáo, lịch sự và phù hợp với công việc. Mùa đông, váy dạ cùng áo khoác mỏng sẽ giúp các nàng ấm áp, đồng thời không làm mất đi nét cá tính. Ngôi Sao giới thiệu cùng các bạn cách phối đồ cho 5 ngày đi làm trong tuần:

1. Thứ hai: Váy dạ ôm dáng

Váy dạ họa tiết kẻ caro to nhỏ lồng vào nhau giúp đánh lừa thị giác của người đối diện, nên sẽ giúp các vòng cân đối, không bị lộ bụng. Tông vàng nâu của chiếc váy có tác dụng làm tôn lên nước da của bạn. Chiếc váy duyên dáng khiến cảm giác lười biếng của ngày đầu tuần nhanh chóng tan biến.

Khi đi làm vào ngày thứ hai, các nàng có thể lựa chọn chiếc váy dạ này cùng một đôi giày tối màu.

Vì màu váy khá trầm, bạn có thể kết hợp cùng phụ kiện có màu nổi bật như túi xách, vòng tay hay hoa tai...

2. Thứ ba: Váy đuôi cá

Nếu sở hữu một chiếc váy sát nách, cổ vuông đôi khi không phù hợp với nét lịch sự ở văn phòng, thì các nàng có thể biến tấu kết hợp cùng áo khoác tương đồng. Chiếc áo khoác dạ cũng giúp giữ ấm cánh tay trong những ngày lạnh. Họa tiết răng cưa cũng được yêu thích mùa đông năm nay.

Khi đi ra ngoài, các nàng có thể mặc váy sát nách, không cần dùng thêm áo khoác. Dáng váy đuôi cá ôm gọn thân hình và xòe ở sát chân váy giúp tạo đường cong hoàn hảo cho phái đẹp.

Chiếc áo khoác sẽ giúp các nàng lịch sự hơn khi trong công sở. Nên chọn áo khoác có màu xám hoặc đen, hài hòa với họa tiết trên váy.

3. Thứ tư: Váy ren và áo khoác dạ

Vào ngày lạnh, khi mặc váy mỏng, cộc tay bên trong, các nàng hãy giữ ấm bằng chiếc áo khoác dạ. Màu nâu đỏ rất dễ kết hợp trang phục, bạn có thể khoác khi mặc váy đơn sắc, màu xanh, vàng, trắng... đều rất hài hòa.

Chiếc váy ren với cổ cách điệu giúp các nàng khoe được đường cong và làn da trắng. Chất liệu ren chìm sang trọng có thể kết hợp với phụ kiện như vòng ngọc trai hay vàng trắng. Năm nay, màu ngọc lục bảo được dự đoán sẽ "gây sốt" trong mùa đông.

Thêm chiếc áo khoác dạ phía ngoài, màu sắc giữa váy và áo hài hòa, tạo phong cách cho nàng.

4. Thứ năm: Quần và áo sơ mi

Cách kết hợp trang phục này khá cổ điển và hầu như ai cũng sở hữu một bộ quần âu, áo sơ mi trắng trong tủ. Nên chọn quần côn màu sắc, áo sơ mi trắng họa tiết ren để giảm bớt cảm giác đơn điệu. Bạn nên chọn thêm một chiếc áo khoác dạng cánh dơi để đề phòng những ngày lạnh.

Chiếc áo cánh dơi màu đen giúp bạn phá tan sự đơn điệu giữa hàng loạt kiểu áo khoác thông thường. Ngoài ra, sự tương phản màu sắc giữa quần và áo đem lại cho bạn nét nổi bật, phá cách.

Bạn có thể kết hợp cùng phụ kiện như chiếc túi xách màu đen hoặc vàng nâu để ton sur ton với trang phục.

5. Thứ sáu: Chân váy hoa loa kèn

Không đơn thuần chỉ ôm như dáng bút chì hay xòe như dáng váy xếp ly, trumpet skirt (váy hoa loa kèn) kết hợp hai phom dáng nên dễ gây rối mắt nếu bạn mặc cùng áo cầu kỳ. Hãy thử mix với áo trơn, giày đơn giản.

Thiết kế trumpet skirt có một nhược điểm là phần xòe gấu hạ thấp. Nếu không cao, bạn không nên chọn váy xòe loa kèn quá rộng, nó sẽ làm bạn nhìn thấp hơn. Một chiếc xòe nhẹ sẽ tôn dáng hơn nhiều.

Thêm một chiếc áo khoác có sẵn trong tủ quần áo, màu đơn sắc để mặc ngoài nếu trời lạnh.

Thái An

Ảnh: Chí Linh

Trang phục: Seven AM

Trang điểm: Dũng Nguyễn