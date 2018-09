Mix blazer hoa sành điệu khi thu sang

Một chiếc áo khoác mỏng in họa tiết đầy nữ tính sẽ giúp bạn gái thêm phần lãng mạn khi xuống phố.

Mùa thu đến cũng là lúc những chiếc áo blazer được yêu mến nhiều hơn, bởi trang phục này phù hợp với không khí mát lành. Áo blazer ở mùa này được làm mới bằng họa tiết floral (hoa lá) từng được yêu thích và Tăng Thanh Hà là một trong những mỹ nhân thể hiện sự sành điệu của mình khi khoác áo blazer hoa xuống phố mùa thu.

Từ phong cách thời trang mang tính ứng dụng cao, cách mix phụ kiện hài hòa của Tăng Thanh Hà, các bạn gái sẽ có được bí quyết giúp mình đẹp hơn trong không khí thu đầu mùa.

Blazer hoa cùng quần jeans

Một chiếc áo khoác mỏng đặt cạnh quần jeans skinny mang lại hình ảnh của một người phục nữ thanh lịch, năng động và các tính hơn hẳn cách phối hợp blazer cùng váy suông, váy cocktail quá quen thuộc và hơi mang nặng tính "mực thước" và quá chỉn chu.

Với blazer hoa, các phái đẹp dễ dàng mix chúng với nhiều mẫu quần jeans khác nhau như: jeans xanh cổ điển, jeans ống côn, jeans rách, shorts jeans và thậm chí là quần jeans ống loe.

Xu hướng floral của mùa cũ được đưa vào chiếc áo blazer cho mùa thu năm nay và giúp các bạn gái có thêm sự lựa chọn trong việc mặc đẹp.

Những chiếc áo khoác mỏng in họa tiết hoa lá dễ dàng phối hợp cùng các kiểu quần jeans và phù hợp với cô nàng công sở.

Túi xách

Những chiếc túi xách đeo vai cỡ trung, phom dáng hình hộp, ví cầm tay to bản, ví bao thư với gam màu tươi tắn, hài hòa cùng sắc hoa in trên áo blazer là lựa chọn hợp lý. Tăng Thanh Hà chọn mẫu túi đeo vai mới nhất của thương hiệu Chanel, mẫu túi có gam màu xanh cobalt đậm đồng điệu với chi tiết in trên áo khoác. Cách mix trang phục này mang lại nét nhẹ nhàng trong việc phối màu cho trang phục và phụ kiện.

Những chiếc túi xách nhỏ nhắn, ví cầm tay to bản góp phần tạo nên tổng thể hài hòa khi phái đẹp chọn áo blazer hoa để mặc trong ngày đầu thu.

Gam màu tươi tắn và đồng điệu cùng điểm nhấn về sắc màu trên họa tiết in là lựa chọn hoàn toàn hợp lý trong việc mix phụ kiện đi cùng áo hoa.

Phối màu cùng áo hoa

Chiếc áo in hoa vốn có tính kích thích thị giác cao, từ màu sắc đến họa tiết hoa cỏ vì thế các trang phục đi kèm nên ở gam màu đơn sắc là lựa chọn an toàn và tránh những lỗi ngớ ngẩn về cách dùng màu trong thời trang.

Nếu như muốn nổi bật giữa văn phòng, hoặc trên đường phố bạn cũng có thể chọn một suit in hoa lá rực rỡ. Tuy nhiên đó lại không phải là lựa chọn thông minh và khó thể giúp cô nàng công sở đẹp hơn với mốt blazer hoa đang được yêu thích.

Khi chiếc áo blazer hoa là điểm nhấn chính, bạn nên chọn những trang phục có khối màu đơn sắc để tránh mang lại hình ảnh rối mắt.

Tìm điểm liên kết cho gam màu giữa váy, quần áo với chiếc áo khoác sẽ giúp bạn gái được đánh giá cao về cách "chơi màu" thời trang.

Mai Nguyên Khuê