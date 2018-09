Minh Hạnh tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập ở Pháp

Loạt tác phẩm mới của nhà thiết kế Việt sẽ được trình diễn tại bảo tàng ở ngoại ô Paris vào ngày 22/9.

Theo lời mời của chính quyền vùng Hauts-de-Seine, Minh Hạnh sẽ ra mắt bộ sưu tập "Hơi thở từ núi rừng Việt Nam" (Breathing through the mountain forest of Vietnam) ở bảo tàng Albert Kahn vào 22/9 tới. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "A day dedicate to Vietnam" tại Paris.

Bộ sưu tập lần này của nhà thiết kế kỳ cựu vẫn khai thác những ý tưởng cách điệu độc đáo trên nền kiểu dáng và chất liệu đậm chất truyền thống. Ngoài ra, với quyết tâm tạo thêm bản sắc, Minh Hạnh sẽ đem theo những khung dệt thô sơ vào show thời trang của mình. Hoa hậu Ngọc Hân, người mẫu Thanh Tú, Kim Dung cùng một số chân dài Pháp sẽ tham gia trình diễn.

Zimi