'Minh Hằng hoàn hảo về vóc dáng và ngoại hình'

Stylist Travis Nguyễn khẳng định Minh Hằng là một nữ ca sĩ đẹp toàn diện.

- Theo anh làm thế nào để thay đổi quan điểm “stylist chỉ là người mượn đồ” ?

- Ở Việt Nam, stylist là một nghề rất mới và mọi người vẫn chưa hình dung cụ thể thế nào là một stylist chuyên nghiệp. Stylist là công việc tạo dựng phong cách, hình ảnh cho nghệ sĩ hay một người bình thường nhưng chú trọng đến hình thức bên ngoài .

Khi đảm nhận việc xây dựng hình ảnh cho một nhân vật, những người hoạt động trong nghề này phải hoàn thành khối lượng công việc như: chuẩn bị concept, hình ảnh của nghệ sĩ thay đổi ra sao khi xuất hiện trước công chúng, những bộ ảnh được xuất hiện trên các mặt báo...

Mượn đồ chỉ là một phần nhỏ trong công việc, quan trọng nhất là việc lên layout, tìm kiếm trang phục và mix những thứ đã chọn sao cho phù hợp với từng nhân vật. Đối với một nghệ sĩ ở nước ngoài, hình ảnh của họ đa phần nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của những người tạo dựng phong cách tài năng. Theo thời gian, tôi nghĩ người Việt sẽ có cái nhìn chuẩn xác về vai trò quan trọng của công việc mà tôi đang theo đuổi.

- Người có sức ảnh hưởng lớn nhất tới công việc hiện tại của anh?

Trên thế giới có rất nhiều nhân vật thành danh bởi công việc stylist, trong đó Rachel Zoe - nữ stylist nổi tiếng đang sinh sống và làm việc tại New York có thể nói là người ảnh hưởng đến tôi rất nhiều từ phong cách và styling của cô ấy. Đó là người làm tôi hứng thú hơn với công việc này. Ở Việt Nam, Phương My là người tôi hâm mộ. Tôi nể phục Phương My rất nhiều từ styling đến tính cách và cả những mẫu trang phục do cô thiết kế.

Travis Nguyễn năm nay 27 tuổi, anh bắt đầu công việc của một stylist chuyên nghiệp từ tháng 5/2012 và hiện tại đang được chú ý bởi việc xây dựng hình ảnh cho ca sĩ Minh Hằng và ca sĩ Sơn Tùng MTP.

- Khi người mình tư vấn lọt vào danh sách sao xấu, theo anh lý do nằm ở đâu?

- Để giúp các ngôi sao của mình tỏa sáng mỗi khi xuất hiện, tôi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc tư vấn và giúp họ chọn trang phục phù hợp với điểm đến và tính chất sự kiện.

Điều may mắn trong thời gian gần đây, Minh Hằng và Sơn Tùng MTP đều nhận được nhiều lời khen ngợi về hình ảnh và phong cách thời trang. Đó là điều khích lệ lớn để tôi tiếp tục hăng say hơn với công việc của mình.

Những nghệ sĩ nhận được sự tư vấn của tôi thường ít khi bị lọt vào danh sách sao xấu. Thực ra, đôi khi bộ trang phục tôi chọn rất phù hợp với khung cảnh diễn ra sự kiện, đêm diễn. Nhưng nhiều bài viết có cách đánh giá không mấy khách quan khi chưa tìm hiểu kỹ về việc ca sĩ chọn trang phục đó đã hát ở đâu? Họ tham gia chương trình gì? Hiệu ứng trên sân khấu thế nào?

Nhưng thật sự khi theo dõi các bài viết bình chọn sao xấu sao đẹp, tôi thấy nhiều sao Việt vẫn còn thể hiện phong cách thời trang chưa thực sự cuốn hút. Nhiều nhân vật luôn xuất hiện trong danh sách sao xấu bởi vì quá tham lam trong việc sử dụng phụ kiện, chọn trang phục không phù hợp với vóc dáng và mặc những bộ cánh “lỗi mốt”.

Theo tôi được biết, ở nước ngoài một ngôi sao sẽ gắn liền với một stylist riêng. Nhưng tại Việt Nam vai trò của người xây dựng phong cách vẫn chưa được chú trọng. Hơn nữa, ở nước ta số lượng stylist giỏi và khiến nghệ sĩ tin tưởng còn khá ít ỏi.

Là một gương mặt trẻ trong giới stylist Việt, nhưng Travis Nguyễn đã có cơ hội làm việc cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng như: Thanh Hằng, Trúc Diễm, Hà Anh, Dương Triều Vũ, Hoa hậu Thùy Dung, Đông Nhi, Hoàng Thuỳ …cho các ấn phẩm thời trang uy tín trong nước.

- Nhìn lại hình ảnh trước đây của Minh Hằng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì?

- Tôi có xem qua những hình ảnh của Minh Hằng thời gian trước đây. Thú thật, ở thời “quá khứ” Minh Hằng có phần không trau chuốt cho quần áo, cô thường xuất hiện với những trang phục rườm rà. Khuôn mặt béo ú, thân hình tròn trịa dễ thương chứ không thon gọn và mảnh mai như hiện tại.

Khi hỗ trợ hình ảnh cho Minh Hằng, theo tôi đó cũng là một cái duyên. Từ việc kết hợp cùng nhau sản xuất bài ảnh thời trang cho một trang báo mạng do tôi làm chủ nhiệm sản xuất, chúng tôi bắt đầu đồng hành cùng nhau.

Tôi mới cộng tác với Minh Hằng từ tháng 12/2013, hiện tại Minh Hằng đang ở độ tuổi đẹp nhất. Tôi chỉ góp một phần nhỏ để giúp cô ấy trở nên gợi cảm và nữ tính như đúng lứa tuổi. Tôi hy vọng sẽ được cộng tác lâu dài với Minh Hằng và giúp cô gái này thay đổi phong cách thời trang ngày một thu hút hơn.

- Minh Hằng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, đâu là bí quyết chọn lựa váy áo dạ hội phù hợp với cô ấy?

- Trong mắt tôi, Minh Hằng là một nữ ca sĩ hoàn hảo về vóc dáng và ngoại hình. Để lựa chọn trang phục dạ hội cho Minh Hằng không phải là việc làm quá khó. Điều quan trọng là khéo chọn những mẫu thiết kế nhằm tôn sự tinh tế cho người mặc. Thông thường, chúng tôi vẫn sử dụng những mẫu váy dạ hội phom dáng đơn giản, không quá rườm rà và tôn vóc dáng. Đồng thời, việc kết hợp ăn ý giữa kiểu tóc, lối trang điểm với váy áo cũng không thể bỏ qua.

Đối với những sự kiện yêu cầu về trang phục của ngôi sao khách mời, tôi lại càng phải đầu tư nghiên cứu để có được phong cách đúng tiêu chí của ban tổ chức đề ra và giúp Minh Hằng nổi bật nhờ dấu ấn riêng biệt.

- Vai trò của anh trong việc giúp Minh Hằng luôn gợi cảm với mốt mới và tránh mang tiếng phản cảm?

- Là một stylist, tôi luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới, việc làm này giúp tôi có những đóng góp hữu ích cho việc “dọn dẹp” tủ quần áo của Minh Hằng. Thông thường tôi vẫn đưa ra những lời khuyên về việc chọn lựa trang phục cái nào nên mặc và cái nào nên tránh. Trang phục thường ngày của Minh Hằng vẫn đi theo phong cách rock chic, trang phục thảm đỏ thường mang tinh thần tối giản và không bao giờ chọn lựa váy áo kết cườm, kết hạt quá cầu kỳ và dễ dẫn đến hình ảnh “sến sẩm”.

- Theo anh, hướng đi nào sẽ giúp Minh Hằng trở thành biểu tượng thời trang của showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà...?

- Thời gian này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc giúp Minh Hằng thay đổi về phong cách thời trang. Ngay cả trang phục street-style cũng đi theo hướng mới nhằm mang đến hình ảnh của một Minh Hằng táo bạo hơn với những món thời trang hợp mốt và những items độc đáo. Tôi hy vọng hình ảnh mới của “chàng Đông Dương” trong thời gian tới sẽ được mọi người yêu thích và đón nhận.

- Điểm hấp dẫn anh ở công việc xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ Việt?

- Khi thay đổi hình ảnh cho nghệ sĩ phải chờ một thời gian dài để tìm hiểu chính con người họ, người nghệ sĩ cũng phải biết lắng nghe và tiếp thu những gì mình góp ý. Với sự đổi mới tích cực, hình ảnh của nghệ sĩ được công chúng đón nhận, đó là niềm vui của chính stylist và cũng khẳng định thực tài của những người chuyên đi xây dựng phong cách.

- Làm việc cùng người nối tiếng dễ dẫn đến việc sống ảo, cảm nhận của anh thế nào trước nhận xét trên?

- Khi bạn là một stylist thực thụ, bạn sẽ hiểu và nhận ra rằng mình đang làm gì và vị trí của mình ở đâu. Đối với tôi quan trọng hơn cả là việc sống sao để được mọi người tôn trọng, sống ảo khiến bạn sẽ khó đi đến đích trên con đường mình đã chọn.

Mai Nguyên Khuê thực hiện