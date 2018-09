Miley Cyrus mặc ngày càng táo bạo

Trong khoảng thời gian phát hành album phòng thu thứ 3 Can't Be Tamed vào giữa năm 2010, Miley Cyrus bắt đầu lột xác từ hình ảnh Hannah Montana trong sáng, dễ thương thành một cô nàng nổi loạn, phóng khoáng với trang phục khêu gợi. Biểu diễn trên sân khấu Rock in Rio, nữ ca sĩ 9x diện bộ bodysuit sexy và khoác áo da cá tính.